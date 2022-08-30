"Очень сильно его любила": Больная Фриске в предсмертной агонии изменила Шепелеву

Раскрыта шокирующая тайна Жанны Фриске.

Экс-солистка группы "Блестящие" ушла из жизни семь лет назад, однако ее близкие и поклонники до сих пор не могут смириться с утратой. Родственники вспоминают о ней по поводу и без, а иногда даже раскрывают шокирующие детали ее личной жизни. Так, сестра Жанны Фриске впервые рассказала о мужчине, которому принадлежало сердце певицы, и это не Дмитрий Шепелев!

Наталья стала гостьей шоу "Секрет на миллион" и затронула самые сокровенные темы. Например, она в красках поведала, как ее знаменитая родственница мужественно боролась с тяжелым недугом ради своего сына Платона, появление которого ждала всем сердцем! Кроме этого, со слов сестры покойной артистки, самой большой любовью был не отец ее ребенка.

Как оказалось, даже в отношениях с Дмитрием Шепелевым она постоянно вспоминала своего экс-возлюбленного. Роман с ним она закрутила еще до того, как стала знаменитостью и начала выступать в составе "Блестящих". Как рассказала сестра Жанны Фриске, она хранила воспоминания об этом мужчине до последнего вздоха и, получается, даже в предсмертной агонии.

"Она очень сильно его любила", – призналась Наталья.

Получается, что при жизни, даже находясь в отношениях с Дмитрием Шепелевым певица, можно сказать, была неверна возлюбленному, ведь мысли о другом – это тоже измена. Имя той самой любви Жанны Фриске сестра назовет в эфире программы – осталось только дождаться ее выхода.