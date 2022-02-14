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Шоу-бизнес
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кадр из сериала "Возвращение Мухтара-4" Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com

Брик, Началова и не только: пять звезд, которые скончались слишком молодыми

Эти российские знаменитости ушли из жизни очень рано, шокировав не только близких, но и многочисленных поклонников. Некоторых из них забрал несчастный случай, а кого-то – страшная болезнь
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Евгения Брик

Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press / www.globallookpress.com

Звезда фильма "Стиляги" и сериала "Оттепель" скончалась 10 февраля. Скоропостижный уход артистки шокировал многих россиян, ведь всего полгода назад знаменитость получала поздравления на свой 40-летний юбилей, а теперь коллеги и поклонники не находят себе места от жуткого осознания, что ее больше нет.

Актриса боролась с онкологией и проходила лечение в США последние несколько лет. О недуге звезды знали только самые близкие ей люди – от посторонних она его тщательно скрывала. Некоторые обращали внимание, что Евгения заметно похудела и сделала короткую стрижку, но никто не придавал этому значения. У артистки осталась 12-летняя дочка Зоя, мама, сестра и любимый супруг – известный режиссер Валерий Тодоровский.

Юлия Началова

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Популярной певицы Юлии Началовой не стало почти три года назад. Ей было всего 38 лет. Даже сегодня многим трудно осознать ее уход – настолько он был внезапным и шокирующим.

В начале марта 2019 года Юлию увезли в больницу с гангреной на ноге. Буквально за три дня артистка сгорела от сепсиса – у нее остановилось сердце. Казалось, молодая и полная сил певица просто не могла скончаться при таких обстоятельствах. Однако, ситуацию усугубила не только запущенность повреждения, но и хронические недуги. У Юлии остались пожилые родители и 12-летняя дочь Вера, воспитание которой на себя взяли бабушка, дедушка и отец – экс-супруг артистки Евгений Алдонин.

Наталья Юнникова

Кадр из сериала "Возвращение Мухтара-4"

Наталья Юнникова, больше всего запомнившаяся телезрителям благодаря роли в сериале "Возвращение Мухтара", скончалась в возрасте 37 лет. В сентябре 2017 года актриса упала у себя дома, ударилась головой и попала в больницу с черепно-мозговой травмой.

Медики боролись за жизнь Натальи несколько дней. Артистку ввели в искусственную кому, подключили к аппарату ИВЛ, но звезда скончалась, так и не придя в сознание – у нее случился инсульт. Маленький сын актрисы, Ролан, потерял мать всего в 11 лет и переехал к отцу.

Жанна Фриске

Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com

Знаменитая певица Жанна Фриске покинула нас в возрасте 40 лет. В июне 2015 года экс-солистку группы "Блестящие" забрал рак головного мозга. Смерть улыбчивой, жизнерадостной и любимой многими артистки потрясла всю страну. Около двух лет исполнительница боролась с недугом, обращаясь за помощью к лучшим врачам. Надежда на ее выздоровление была, но чуда, увы, так и не случилось.

Некоторые предполагали, что диагноз "глиобластома" стал последствием ЭКО – артистка прибегала к процедуре за пару лет до смерти, а после родила сына Платона. Мальчик остался жить с отцом – телеведущим и супругом звезды Дмитрием Шепелевым.

Марина Левтова

Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com

Марина Левтова тоже ушла из жизни на 41 году жизни. Но причиной смерти актрисы стала не страшная болезнь, а трагическая случайность. Несчастный случай произошел февральским вечером 2000 года, когда Марина отдыхала за городом вместе с близкими друзьями и дочерью.

Друг семьи Михаил Рудяк, актриса и ее 16-летняя наследница Дарья Мороз ехали на снегоходе. Рудяк, который сидел на водительском сидении, не разглядел овраг – транспортное средство улетело вниз и врезалось в дерево. Марина Левтова села на снегоход только из-за того, что переживала за дочку, и скончалась от полученных травм.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 февраля 2022, 16:24 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
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