Мамочки родные! Промотавший деньги Шепелев скинул с обрыва сына Фриске и дочь любовницы

Дмитрий Шепелев отвез семью в отпуск, а затем совершил страшный поступок.

Правда, страшный он только по мнению пользователей Сети. В личном блоге телеведущий опубликовал несколько кадров с прогулки в горах. На фотографиях сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске болтается на тросах над облаками – кажется, будто ребенка выкинули с обрыва. Впрочем, возможно, это всего лишь карусель, которая поднимает смельчаков на высоту. В Сети уверены, что развлечение для детей уж слишком опасное.

Однако Дмитрий Шепелев не переживает за наследника. "Наши бесстрашные дети", – подписал кадры шоумен. Телеведущий скинул в пустоту не только Платона, но и дочь любовницы Екатерины Тулуповой. Пара вместе уже несколько лет, у них подрастает общий ребенок, однако влюбленные пока не спешат оформлять отношения.

Напомним, после смерти Жанны Фриске ее родители и Дмитрий Шепелев до сих пор не могут прийти к соглашению относительно воспитания Платона. Телеведущий запрещает бабушке с дедушкой навещать внука, а также распоряжается его наследством, что крайне не нравится родителям покойницы.

Владимир Фриске уверяет, будто Дмитрий Шепелев профукал состояние, которое оставила ребенку мать. По словам мужчины, на счету у Платона было две сотни тысяч евро, а теперь остались лишь шесть. Эти деньги должны были достаться мальчику после совершеннолетия.