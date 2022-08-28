Тюльпанова пнула "старушку" Рудковскую по больному: Даже паспорт сменила

В личном блоге Милана Тюльпанова опубликовала видео, на котором дурачится с подругой. Девушки сидят в ресторане, болтают и красуются на камеру. "Мы с подругами всегда с пафосными и недовольными лицами", – пошутила светская львица.
Однако в комментариях злопыхатели заявили, что такие лица у девушек только потому, что они выглядят не на свой возраст (Милане Тюльпановой недавно исполнилось 29 лет), а значительно старше.
"Вы с недовольными лицами видимо потому, что обе выглядите на 40+", – написал один из пользователей запрещенной в России социальной сети. Милана Тюльпанова не стала терпеть оскорбления и тут же пояснила: она гордится, что выглядит так, ведь 40-летние "тоже люди".
"Почему в нашем обществе такая дискредитация 40-летних людей? Женщин? Ужасно!" – заявила Милана Тюльпанова. При этом экс-жена футболиста Александра Кержакова вспоминала Яну Рудковскую, которую недоброжелатели то и дело называют "старушкой". По слухам, продюсеру даже пришлось сменить паспорт, подчистив в нем дату рождения. Об этом-то и вспомнила Милана Тюльпанова, пнув жену Александра Плющенко по больному, ведь та отрицает, якобы что-то делала со своими документами.
"А между прочим, из-за таких, как вы, небезызвестная Яна Р. даже паспорт сменила – так жестко ее забуллили", – выдала Тюльпанова.