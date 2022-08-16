"Больная какая-то": Сморщенная бесстыдница Рудковская потрясла своими шариками на фоне храма

Знаменитый продюсер нередко получает от хейтеров за свои выходки. Чаще всего ей достается за чересчур большую любовь к дорогим вещам, которыми она с удовольствием кичится в социальных сетях. Да, Яна Рудковская зарабатывает много и может позволить себе все, что угодно, но иногда народ это прямо бесит.
Накануне у злопыхателей появился еще один повод полить супругу Евгения Плющенко грязью. Известная блондинка решила показать народу, как отдыхает в одном из ресторанов в центре Москвы. Для этого она вышла на террасу, зачем-то взяла в руки два шарика в виде лимона и принялась задорно танцевать, тряся фруктами из стороны в сторону. Правда, лицо почему-то слегка сморщила.
"Мой любимый вид в Москве", – подписала звезда ролик, снятый на фоне храма Христа Спасителя.
Собственно, задний план и не понравился некоторым пользователям: кто-то заявил, что съемками у церкви Яна Рудковская оскорбляет чувства верующих. Ну, а другие хейтеры стали придираться к бесстыдному поведению жены фигуриста в принципе: мол в возрасте "бабушки" пора бы уже перестать кривляться.
"Больная какая-то тетка, смотрю и а***. Янка все жопой верти, делом займись – бездельница!" – такие комментарии появились под публикацией Яны Рудковской.