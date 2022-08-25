Оголившийся Плющенко оседлал огромный агрегат: Совместил приятное с полезным

Евгений Плющенко порой поражает поклонников своими навыками.

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко всю семью приучил к спорту. Так, его младшему сыну еще даже нет двух лет, а он уже покоряет ледовый дворец. Правда, малыш только делает первые шаги на катке под присмотром отца. По всей видимости, вскоре он начнет делать первые успехи, ну а пока он только веселится на льду, еле-еле стоя с папиной помощью.

Стоит отметить, что сам Евгений – трудолюбивая личность. Сперва он торчит часами в ледовом дворце, а потом занимается другой активностью. Так, недавно в социальную сеть он выложил ролик, на котором примерил на себя новую профессию – газонокосильщика.

На видео он оседлал огромный агрегат – желтую мощную газонокосилку – и отправился покорять просторы сада. По всей видимости, чтобы загореть во время покоса, фигурист решил оголиться и снял футболку. "А по воскресеньям кошу траву в парке", – написал спортсмен в микроблоге.

Поклонники были в восторге от публикации супруга Яны Рудковской и засыпали его хвалебными комментариями. "Совместил приятное с полезным", "Отличное качество", "Желаю вам круто провести время", "Вы огонь", "Как вы умело обращаетесь с этой техникой", "Какое у вас полезное хобби", "Вы большой молодец, так держать", "Вокруг природа просто класс. А вы крутой трудоголик. Я за вас!", – написали пользователи Сети.