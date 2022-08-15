Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

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Шоу-бизнес
"Где он?": Потерявшая сына Высоцкая бьется в истерике

"Где он?": Потерявшая сына Высоцкая бьется в истерике

В браке с Андреем Кончаловским Юлия Высоцкая родила двоих детей. Она является примерной матерью и переживает за своих детей.
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Не так давно Юлию Высоцкую сразила тяжелая болезнь – женщину одолел коронавирус, из-за которого актрисе пришлось самоизолироваться и отменить предстоящие спектакли. К счастью, здоровье артистку не подвело и она скоро пошла на поправку. Так, женщина уже в строю и даже вернулась к работе.

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Звезда экранов более двадцати лет счастлива в отношениях с Андреем Кончаловским. Супруги пережили вместе страшную трагедию, которая смогла сплотить их. Так, в 2013 году их общая дочь попала в серьезное ДТП, где сильно пострадала. Из-за черепно-мозговой травмы девочка впала в кому и так и не вышла из нее до сих пор. Ранее в прессе писали, будто состояние Маши улучшилось. Однако Юлия отказалась комментировать эти слухи, так как не хотела бередить старые раны.

Стоит отметить, что у Кончаловских есть еще сын Петр. Молодому человек уже исполнилось уже девятнадцать лет, он, судя по всему, вырос копией звездной мамы. Кстати, наследник Кончаловских тоже выбрал творческую профессию. Так, он учится на архитектора в одном из наиболее престижных вузов страны.

Кстати, однажды Высоцкая потеряла своего отпрыска. Несколько лет назад он пропал и даже попал в новостные сводки. 16-летний Петр не выходил на связь, а родители не могли его найти. К счастью, все обошлось, парень просто ночевал в гостевом доме, вернувшись после вечеринки. При этом, по словам Юлии, она не всегда может найти понимание с сыном. Порой она бьется в настоящей истерике, когда сын задерживается. "Где он?", – передает свои эмоции звезда.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Юлия Высоцкая. Фото: Саид Гаджиев/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 15 августа 2022, 22:07 Источник: "Экспресс газета" • Требует проверки
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