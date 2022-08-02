Новый удар: вытуренной из страны Кабаевой дали от ворот поворот

У Алины Кабаевой снова неприятности.

Не так давно Канада наглухо закрыла свои двери для Алины Кабаевой, которая является не только гимнасткой, но и председателем совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" (Первый канал, РЕН-ТВ, Пятый канал, СТС и телеканал "78"). Дело в том, что Оттава ввела санкции против спортсменки.

Теперь США дали от ворот поворот Кабаевой. Санкции подразумевают в том числе запрет на въезд в страну, поэтому олимпийская чемпионка вновь оказалась вытуренной оттуда, где, по сути, бывала не так часто. О том, что на сей раз Алина попала в санкционный список американцев, говорится на сайте Министерства финансов Соединенных Штатов.

Помимо Канады и США, против российской спортсменки ввели ограничения Великобритания, Европейский союз, Швейцария и Австралия. Алина ни разу не комментировала решение западных политиков включить ее в санкционные списки. Она предпочитает хранить молчание, вопреки новым ударам.

Ранее появилась информация о романе Алины Кабаевой с известным спортсменом. Футболист Максим Бузникин, который ранее встречался с гимнасткой, недавно рассказал, в каких отношениях сейчас находится с ней. Подробнее об этом писали "Дни.ру".