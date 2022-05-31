Беда откуда не ждали: Алину Кабаеву бойко вышвырнули из страны

В жизни Алины Кабаевой произошло то, что она, наверняка, предвидела, ведь на фоне агрессивной политики Запада давление с той стороны уже никому не кажется нонсенсом. Однако знаменитость вряд ли могла предположить, что именно эта страна ополчится на нее.
Так, Канада ввела санкции против спортсменки, которая является председателем совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" (Первый канал, РЕН-ТВ, Пятый канал, СТС и телеканал "78"). Об этом пишет URA.RU.
Санкции подразумевают в том числе запрет на въезд в страну. Таким образом, Кабаеву, образно говоря, вышвырнули из североамериканской страны, закрыли перед гимнасткой дверь, связали по рукам и ногам, лишив возможности вести какую-либо деятельность, в которой могла фигурировать Канада.
Кстати, Оттава внесла в ограничительный список в общей сложности 22 физических лица и четырех юридических. Против Кабаевой также ввела санкции Великобритания. Фамилия спортсменки также фигурирует в подобных документах Европейского союза.
Напомним, в мае Алина Кабаева отмечала день рождения. Знаменитости исполнилось 39 лет. К этому возрасту гимнастка пережила многое. Ранее "Дни.ру" писали о личной жизни спортсменки.