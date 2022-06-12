Не хуже первой леди: шикующая Алина Кабаева потрясла нищих россиян

Легенда нашей страны, невероятно талантливая Алина Кабаева появляется на публике нечасто, зато неповторимо. Она всегда одета с иголочки, а ее благородные манеры выше всяких похвал. И в светском обществе, и в общедоступном учреждении культуры спортсменка преподает себя не хуже первой леди.
Недавно знаменитость посетила выставку Врубеля в Русском музее. Звезду сопровождали две женщины, а рядовые гости заведения были восхищены ее элегантным образом. Чемпионка щеголяла в стильных джинсах и белом джемпере, а на плечи накинула нежно-голубой удлиненный жакет. В окружении звезды ахнули — во всех, голубушка, нарядах хороша!
Особо впечатленные личности даже сфотографировали гимнастку исподтишка. Кадры распространились по Сети и стали поводом для нового обсуждения. Завистники определили модель сумки, которую использовала Алина Кабаева, и вычислили ее стоимость.
Стало понятно, что по сравнению с нищими россиянами, которым не хватает зарплат и пенсий на пропитание, олимпийская чемпионка просто шикует. Милая сумочка от бренда Valentino, замеченная в ее руках, оценивается в 299 тысяч 500 рублей.
Скромно живущие поклонники спортсменки были потрясены ценником, такая вещь не каждому по карману. Кстати, Алина Кабаева могла получить сумку и в подарок, не потратив на нее ни копейки из личных накоплений. О реальных доходах и возможностях чемпионки история умалчивает.