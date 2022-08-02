"Гламур-бомжатник": схваченного за шкирку лицемера Киркорова отхлестали как вшивого бродягу

Филипп Киркоров, как и некоторые другие российские селебрити, с началом спецоперации попал в затруднительное положение.

Король российской поп-музыки не стал покидать Россию и поливать ее грязью из-за рубежа, как тот же Максим Галкин, однако высказать противоположную позицию тоже не спешил. Долгое время Филипп Киркоров старательно уходил от любых комментариев на эту тему. На фоне этого его даже признали самым влиятельным музыкантом страны, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Проявить гражданскую позицию Филипп Бедросович решил лишь тогда, когда его буквально схватили за шкирку. В Сети стали активно обсуждать, что артиста якобы обнаружили в подписчиках одного из ярких представителей запрещенной в России экстремистской организации. После этого он стал давать концерты. Киркоров даже записал обращение, в котором рассказал, что держит путь в Крым и хочет видеть на своих концертах российских военных.

Поведение поп-короля некоторым людям показалось лицемерным. Писатель Александр Пелевин в беседе с ведущей Еленой Афониной, образно говоря, отхлестал лицемера как вшивого бродягу. Пелевин отметил, что Киркоров, скорее всего, просто "лицемерно решил быть на "новой волне", поэтому произнес такую пламенную речь перед гастролями в Крым. При этом едва ли наши военные захотят послушать поп-короля. По мнению Пелевина, такая музыка у солдат не заходит.

В сложной ситуации оказались и другие звезды. Кто-то из них даже успел уехать, а потом вдруг вновь объявился в России, вероятно, считая, что матушка все поймет и простит. К таким людям можно отнести Ивана Урганта, Александра Васильева, группу Little Big и других.

"Россия настолько добрая душа, что готова приютить весь этот "гламур-бомжатник", сбежавший кто в Америку, кто в Грузию, кто в Армению," – сделал вывод "Царьград".