Киркоров разорвал все связи с предавшей Родину Пугачевой: Сделал выбор

Филипп Киркоров поставил точку в отношениях с Примадонной.

В прошлом Филипп Киркоров был женат на Алле Пугачевой. Их союз продлился десять лет, однако звезды не смогли сохранить брак. Несмотря на развод, многие поклонники пары в мечтах грезили, что они еще будут вместе. Однако теперь их надеждам точно не суждено сбыться. Об этом заявил Владимир Соловьев в эфире авторского шоу.

По мнению журналиста, своими поступками король эстрады разорвал все связи с Примадонной, отказавшись от нее. Так, недавно вокалист навестил больницу, где проходят лечение участвующие в специальной операции военные. Соловьев заявил, что это поставило точку в отношениях Аллы Борисовны и Филиппа Бедросовича. "Он сделал выбор", – сказал телеведущий.

Напомним, в феврале этого года Алла Пугачева с мужем и детьми уехала в Израиль. Это известие шокировала многих россиян, ведь они не ожидали, что Примадонна и Галкин сбегут из страны в столь непростое время. По мнению многих, вокалистка предала Родину своим поступком. Особенно сильно возмутила ситуация россиян после высказываний супруга Аллы Борисовны. Так, юморист поливал грязью Россию и ее жителей, что уж очень не понравилось его согражданам. Так что теперь звездных супругов требуют бойкотировать и даже лишить гражданства.