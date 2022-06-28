Молодые сексуальные красавцы друга Пугачевой покорили сердце 55-летнего Киркорова

В Москве отшумела Неделя Моды. 120 показов, 200 дизайнерский брендов, десяток подиумов по всей столице – размах впечатляет. Но хедлайнером этого грандиозного модного марафона стал Игорь Гуляев.

Игорь Гуляев давно доказал статус главного модельера страны. Он дебютировал в 2009-м, а сегодня в его нарядах щеголяют Лолита, Анна Нетребко, Лера Кудрявцева, Валерия и многие другие знаменитости.

Да что там говорить – сама Алла Пугачева предпочитает наряды именно "от Гуляева". Даже на юбилейном концерте в Кремлевском дворце в 2019-м Примадонна выступала в платьях этого знаменитого бренда.

Обычно Алла Борисовна лично посещала сезонные показы своего талантливого друга. Но в этом году следила за его дефиле онлайн – Гуляев послал в Израиль "женщине, которая поет" фотографии и видео модного шоу, которое устроил у фонтана на ВДНХ. И удостоился светлейших похвал, комплиментов, восторгов!

А вот Филипп Киркоров, предыдущий муж Аллы Пугачевой, который тоже любит модничать в вещах Игоря Гуляева, пожаловал на шоу собственной персоной. Королю российской эстрады недавно стукнуло 55, но ему интересно все актуальное, свежее, дерзкое. И коллекция уличной молодежной моды GULЯЙ by IGOR GULYAEV, которая прошла под электронный DJ-сет Федора Фомина, лучше всего коррелирует с интересами и вкусами лучезарного артиста.

Шаровары и толстовки, искусственно состаренные кофты в стиле "гранж" и "неовинтаж", кожанки, спортивные костюмы, джемпера размер oversize – Гуляев сделал остромодную коллекцию, которая, безусловно, задает модные тренды для модного города на несколько сезонов. Продуманные до мелочей образы, внимание к деталям, смелые сочетания тканей, фактур и цветов – Игорь Гуляев знает во всем этом толк.

Кстати, впервые за долгое время он сделал акцент на мужских вещах в коллекции, на отсутствие коих в его бутике на Большой Дмитровке часто сетовали клиенты. Дерзкий хулиган, смелый провокатор, отчаянный герой – все это современный парень в видении Гуляева.

Эти образы и покорили сердце самого модного певца страны Филиппа Киркорова.

Артист не выпускал телефон из рук, стремясь все зафиксировать – для будущих своих выходов в свет и концертных программ. "Артист обязан всякий раз появляться в новых костюмах, – пояснил Филипп корреспонденту "Дни.ру" – Не в моих правилах приходить на съемку программы или появляться на сцене в вещи, которую зрители уже на мне видели. Стараюсь удивлять. Возможно, поэтому я уже столько лет и остаюсь популярным: даю публике возможность обсудить меня, мой внешний вид, новый костюм, песню".

А какие модели были у Гуляева! Два десятка сексуальных красавцев с мускулистыми телами! Кажется, модельер собрал у себя на дефиле самых красивых мужчин столицы.

Но не стоит думать, что вещи "от Гуляева" – только для молодых или молодящихся. В рамках Московской Недели Моды кутюрье в тандеме с четырьмя коллегами представил авторские наряды и в рамках проекта "Московское долголетие", которое создано для людей старшего поколения. Сорок образов в рамках пяти разных по стилю и исполнению коллекций одежды помогут оставаться модными даже на пенсии!

А еще Игорь Гуляев показал костюмы из будущего фильма "Красная Шапочка". Для модного дома IGOR GULYAEV это был первый опыт работы с полнометражным кино. В наряды от кутюрье облачились известные российские актеры, которые снимались в картине: Алексей Серебряков, Ирина Розанова, Екатерина Климова, Юрий Чурсин, Наталия Медведева, Нино Нинидзе и другие. Сама лента выйдет на экраны в будущем году. Но уже по костюмам можно понять – будет интересно, стильно, экстравагантно. Словом, от Гуляева!