Народ буквально ополчился на слишком много позволяющего себе поп-короля отечественной эстрады. Кажется, что Филипп Киркоров действительно возомнил себя царем, которому дозволено устраивать пляски на кресте и таким образом оскорблять чувства верующих.
И это не единственное, из-за чего взбесились россияне. Артист предпочитала не комментировать свое отношение к спецоперации на Украине, но посчитал нужным встать на защиту Максима Галкина, который, прячась в Израиле, поливает грязью кормившую его страну. Комик, похоже, разучился отличать черное от белого и достаточно извращенно воспринимает окружающую его реальность. А бывший супруг Аллы Пугачевой в преддверии юбилея решил отстоять правоту закадычного друга.
В общем, Филипп Киркоров сделал достаточно, чтобы простой люд стал его хаять. Так что, вполне объяснимо, почему поп-король резко переобулся. Биограф артиста Федор Раззаков предположил, что окружение шоумена посоветовало ему стать ближе к народу.
"Филипп сменил идеологическую ориентацию и поехал в госпиталь", – описал итог изменений поведения звезды писатель.
Музыкант действительно снизошел до масс и поехал к настоящим мужикам – бойцам, ранеными во время спецоперации. Кумир миллионов прыгнул на их койки и раздал автографы с билетами на свой концерт. Судя по всему, в конце концов поспешивший поддержать военных Филипп Бедросович, можно сказать, отверг Максима Галкина. Его биограф уверен: поп-король просто-напросто боится повторить судьбу скандального супруга своей бывшей жены.