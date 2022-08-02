Упала с высоты: Сменивший ориентацию Киркоров побил предательницу Пугачеву

Филипп Киркоров не пощадил Аллу Пугачеву, которая вот уже который месяц живет на чужбине.

После начала спецоперации на Украине Алла Пугачева вместе с мужем и детьми удрала из России. И хотя Примадонна, в отличии от своего скандалиста супруга, предпочитает хранить молчание и не комментировать политическую повестку, многие все равно окрестили ее предательницей: мол, негоже бросать родину в сложный момент. Под удар хейтеров попал и бывший возлюбленной артистки Филипп Киркоров.

Поп-король российской эстрады не на шутку разозлил соотечественников своим поведением: сначала встал на сторону Максима Галкина, когда все вокруг ополчились на него за длинный язык, а потом устроил танцы на кресте, позволив себе оскорбить чувства верующих. Однако вскоре вектор поведения седовласого певца резко изменился. Он на удивление всем отправился в госпиталь в Феодосии, чтобы поддержать военных.

Биограф Филиппа Киркоров объяснил его поступок тем, что близкий круг артиста посоветовал ему "сменить ориентацию" и быть ближе к народу. Видимо, этот ход подействовал, ведь в рейтинге инфлюенсеров он занял первое место! К слову, раньше эту строчку занимала Алла Борисовна. Получается, что бывший муж побил ее рекорд, а она в свою очередь упала с высоты списка и оказалась на четвертой позиции!

Можно предположить, что побег за границу все же сыграл с Примадонной злую шутку, а беззаботная жизнь в Израиле лишила ее доверия россиян. Так что, теперь лидером мнений у народа стал Филипп Киркоров.