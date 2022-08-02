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Шоу-бизнес
Упала с высоты: Сменивший ориентацию Киркоров побил предательницу Пугачеву

Упала с высоты: Сменивший ориентацию Киркоров побил предательницу Пугачеву

Филипп Киркоров не пощадил Аллу Пугачеву, которая вот уже который месяц живет на чужбине.
прочитано 709 раз

После начала спецоперации на Украине Алла Пугачева вместе с мужем и детьми удрала из России. И хотя Примадонна, в отличии от своего скандалиста супруга, предпочитает хранить молчание и не комментировать политическую повестку, многие все равно окрестили ее предательницей: мол, негоже бросать родину в сложный момент. Под удар хейтеров попал и бывший возлюбленной артистки Филипп Киркоров.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Поп-король российской эстрады не на шутку разозлил соотечественников своим поведением: сначала встал на сторону Максима Галкина, когда все вокруг ополчились на него за длинный язык, а потом устроил танцы на кресте, позволив себе оскорбить чувства верующих. Однако вскоре вектор поведения седовласого певца резко изменился. Он на удивление всем отправился в госпиталь в Феодосии, чтобы поддержать военных.

Биограф Филиппа Киркоров объяснил его поступок тем, что близкий круг артиста посоветовал ему "сменить ориентацию" и быть ближе к народу. Видимо, этот ход подействовал, ведь в рейтинге инфлюенсеров он занял первое место! К слову, раньше эту строчку занимала Алла Борисовна. Получается, что бывший муж побил ее рекорд, а она в свою очередь упала с высоты списка и оказалась на четвертой позиции!

Можно предположить, что побег за границу все же сыграл с Примадонной злую шутку, а беззаботная жизнь в Израиле лишила ее доверия россиян. Так что, теперь лидером мнений у народа стал Филипп Киркоров.

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Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 августа 2022, 10:45 Источник: Исследовательский холдинг "Ромир" ✓ Надежный источник
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