Живет в окружении прислуги: Сташенко о шикарной жизни 82-летнего Виторгана в огромном особняке

Со стороны кажется, что артисты купаются в роскоши. Актриса театр и кино Оксана Сташенко живет скромно, но знает имена тех, кто не может обходиться без прислуги.

"Это миф, что все артисты живут богато, имеют яхты, виллы, прислугу, – заверила Сташенко. – У меня маленькая квартирка в 40 "квадратов" и одноэтажный дом за городом – 85 "квадратов" на 8 сотках. Нас с мужем двое, зачем нам больше?! После 70 лет на второй этаж вообще не залезешь, а пыль кто там будет убирать?!"

"К тому же понимаю, что когда-то выйду на пенсию, а пенсионеры не платят налог, только если их участок не превышает восьми соток, – продолжает артистка. – Знаете, я всю жизнь жила скромно, по достатку".

"Не у всех артистов есть помощницы по хозяйству, – божится Оксана. – Многие, как я, просто не хотят чужого человека в доме, а многие не имеют возможности заплатить за приход полторы-две тысяч рублей. К тому же еще есть риск быть обворованным – мне многие коллеги жаловались. Поэтому, я, например, посуду мою руками в перчатках – машины у меня нет. И стираю тоже сама – знаю, что с чем положить, как правильно сушить".

"А у другой — по иному трахту! — // У той тоскует в ногах вся шляхта. // И вот — смеется у камелька: // "Сто богомольцев — одна рука!" // И зацелованными руками // Чудит над клавишами, шелками", – писала Марина Цветаева. Эти строки могут стать описанием и жизни четы Эммануила Виторгана, о которой рассказала Оксана Сташенко.

"У Ирочки Виторган есть помощники по дому, – сообщила актриса. – Но у нее огромный особняк, который работает как культурный центр, у нее двое детей (Этель, род. 26 февраля 2018 г. и Клара, род. 28 августа 2019 г. – Прим. ред.) и мама. Конечно, там нужен человек, который бы все поддерживал, заботился".