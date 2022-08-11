Миллионов не нажила: оглашено завещание бездетной звезды "Мухтара" Оксаны Сташенко

В Кирове в эти дни при поддержке Правительства Кировской области с использованием гранта Российского Фонда культуры проходит Первый Вятский Открытый театральный фестиваль "На семи холмах", созданный Сергеем Новожиловым. Одним из центральных его событий стал спектакль "А как вы изволите поживать?" с участием Оксаны Сташенко. Корреспондент "Дни.ру" встретился с актрисой за кулисами.

"Это миф, что все артисты живут богато, имеют яхты, виллы, прислугу, – заверила Сташенко. – У меня маленькая квартирка в 40 "квадратов" и одноэтажный дом за городом – 85 "квадратов" на 8 сотках. Нас с мужем двое, зачем нам больше?! После 70 лет на второй этаж вообще не залезешь, а пыль кто там будет убирать?!"

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Объяснила Сташенко и скромную площадь своей дачи: "Я понимаю, что когда-то выйду на пенсию, а пенсионеры не платят налог, только если их участок не превышает восьми соток". "Знаете, я всю жизнь жила скромно, по достатку, – заверила актриса. – Никогда в жизни не взяла ни единого кредита, никогда ни у кого не занимала деньги, но и сама в долг практически не даю. Давала лишь тогда, когда видела крайнюю ситуацию и знала при этом что деньги мне могут не вернуть".

Уже сегодня 55-летняя актриса задумывается над тем, кому достанутся ее дом и квартира. "Многие люди боятся писать завещание, – говорит Оксана. – Но, судя по дележке наследства в ток-шоу на Первом канале и "России", делать это надо при жизни. Бог не дал нам детей, зато у меня четверо племянников, а у них, в свою очередь, уже шестеро детей, еще двое на подходе. А никто не знает, кто уйдет из жизни раньше, а кто позже. Поэтому я всем сказала: "Чтобы вам потом не позориться в телевизоре с дележкой моей недвижимости, вступаете в наследство, продаете имущество, а деньги делите поровну между всеми, здравствующими на тот момент".

После смерти многих известных людей их квартиры часто становятся мемориальными музеями. "Если страна решит, что ей не прожить без музея Оксаны Сташенко (смеется), то пусть сделают, – говорит Оксана. – Но я не думаю, что я такая уж значимая и важная для истории фигура".