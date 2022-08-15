"С украинским народом никто не борется": Сташенко раскрыла истинную цель специальной военной операции

"Мои корни – на Украине, – сообщила Оксана. – Моя мамочка – украинка с польской кровью. И она рассказывала мне, что творили бандеровцы (участники действовавший в основном на территории Галиции и Волыни ультраправой фракции националистов, которой с 1940 по 1959 годы руководил Степан Бандера – Прим. ред.). У меня четыре деда похоронены в братской могиле в Винницкой области. А мой дядя после войны, где как адъютант главнокомандующего Первого Украинского фронта дошел до Берлина, стал комендантом города Мукачево (город в Закарпатье – Прим. ред.) и защищал его от бесчинств все тех же бандеровцев".
Сташенко очень хорошо знает и украинский народ, и его характер. Актриса отлично понимает, в чем кроется истинный смысл специальной операции. "Сейчас идет борьба не против народа Украины, а против нацизма как проявления беззакония в этой стране, – уверена актриса. – Нацизм ведь всегда вне закона!"
"Украинцы – наши братья, с которыми мы связаны общей историей, культурой, традициями, – не сомневается актриса. – И мы боремся не с ними, не с нашими соседями, а с болезнью нацизма, которая там развилась. Слава Бог, что не весь украинский народ заболел ею – большое количество людей здоровы! Просто не могут говорить об этом открыто – в Незалежной это может быть опасно для жизни".