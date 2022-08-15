"С украинским народом никто не борется": Сташенко раскрыла истинную цель специальной военной операции

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Тогда же у многих российских звезд начались внезапные отпуска и спешные отъезды за границу. Чулпан Хаматова и Алла Пугачева нашли себя в Латвии, Татьяна Лазарева – в Испании, Рената Литвинова – во Франции. Максим Леонидов и Андрей Макаревич – в Израиле. А актриса театра и кино Оксана Сташенко об отъезде никогда даже не помышляла. Она знает, для чего на самом деле нужна специальная операция. О чем и рассказала "Дни.ру" на закрытии Первого Вятского театрального фестиваля "На семи холмах". Он проходит при поддержке Правительства Кировской области с использованием гранта Российского Фонда культуры



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