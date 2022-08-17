Куда деваться? Галкин с аннулированным шенгеном остался у разбитого корыта

46-летний Максим Галкин уже полгода скитается по миру после того, как бросил родную страну. Не согласившись с позицией российских властей, юморист превратился в рупор оппозиции, критикуя и дискредитируя действия российской армии в ходе спецоперации на Украине.
Сначала Максим Галкин с семьей улетел в Израиль, потом они переместились в Латвию. Теперь артист кочует по Англии, США, Литве и другим странам. Не легче ли было зарабатывать деньги внутри одной своей страны? – задаются вопросом поклонники. Однако назад пути нет.
Попытка осесть в Прибалтике аукнулось семье Максима Галкина плохими последствиями. На днях президент Украины Владимир Зеленский обратился к главам европейских правительств с просьбой устроить бойкот россиянам.
С наибольшим желанием предложение Зеленского оценили в Прибалтике. Латвия ограничила продление видов на жительство и выдачу ПМЖ россиянам. Фактически это означает аннулирование шенгена, а значит, пребывание Галкина и Пугачевой в Латвии станет нежелательным. Куда же деваться звездной семье?