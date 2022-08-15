Назад пути нет: оправдывающемуся Галкину обрубили кислород

Максим Галкин решил очернить Надежду Бабкину и Ларису Долину перед россиянами.

У Максима Галкина начался непростой период в жизни, который, впрочем, он выбрал сам. После начала спецоперации на Украине шоумен открестился от России и теперь вынужден строить жизнь с нуля. Артист гастролирует по загранице и недавно дал тур по Латвии. Некоторые фото и видео с концертов публикуют в Сети, они непременно вызывают бурю эмоций у бывших фанатов.

Фоллловеры считают, что Максим Галкин стал неузнаваемым и изменился как внутренне, так и внешне. На днях шоумен неожиданно назвал зрителей своего шоу кормильцами, что немало удивило людей.

После этого на Глакина обрушилась новая волна хейта. В итоге он был вынужден оправдываться. В ответном видео артист отметил, что обращался к любым фанатам, которые его смотрят, с благодарностью.

"Не было ни одного концерта, когда я не поблагодарил зрителя. Поэтому, чтобы доказать этим людям, я вам сейчас записал экран, полистал ленту и посмотрел, как я благодарил города. И российские, и латвийские, в которых я также говорил по-латышски, и американские. И говорил, что в Лос-Анджелесе у меня самые любимые зрители, как и сейчас говорю", – выпалил Галкин.

Также Галкин, как пишет "Царьград", раскритиковал Надежду Бабкину и Ларису Долину, которые якобы выступают за российскую власть. Некоторые уверены, что как бы ни старался Галкин выставить себя перед народом белым и пушистым, назад пути нет, и в России ему все равно уже обрубили кислород.