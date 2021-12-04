Народ за скот держат: появление Галкина в Кремле обернулось страшным скандалом

Максим Галкин дает сольные концерты в Москве каждый год. Но выступление, запланированное в Кремлевском дворце на 6 ноября 2020-го, из-за коронавирусных ограничений, перенесли на 3 декабря 2021-го. И в итоге все обернулось скандалом.

По правилам Кремлевского дворца, запуск зрителей начинается за 1.45 до начала мероприятия. Это связано с необходимостью пройти процедуры досмотра службой безопасности. Но когда эти правила писались, о коронавирусе никто еще и не слышал. Как не было еще и спорных требований к проведению массовых мероприятий, которые появились в связи с распространением новой инфекции.

Среди них, например, возможность посещения концертов только при предъявлении сертификата о вакцинации, справке о перенесенном в последние полгода заболевании или медотводе. Когда в прошлом году люди покупали билеты на выступление пятого мужа Аллы Пугачевой, то ничего этого не требовалось, поэтому сейчас пойти в Кремль смогли не все даже при наличии билета.

Ну а те, кто нужными теперь для посещения концерта документами обладал, были вынуждены провести под дождем, сменяемым мокрым снегом, более двух часов на ветру и холоде. Стемнело. Очередь растянулась более чем на километр от Кутафьей до Боровицкой башен Кремля – почти через весь Александровский сад. К ней добавились и те, кто шел в Малый зал на тоже перенесенное выступление симфонического рок-оркестра с музыкой из фильмов о волшебнике Гарри Поттере. "Зрители с билетами на Галкина и Поттера, просьба заранее готовить билеты, паспорта и QR-коды – кричал кто-то над ошалевшей от холода и стояния очередью в мегафон. – Просьба соблюдать социальную дистанцию".

Последняя фраза выглядела насмешкой.

"Безобразие!", "Издевательство!", "Народ за скот держат" – роптала толпа. Но поделать ничего было нельзя – даже дополнительный вход не помог справиться с ситуацией. Ведь у каждого из шести тысяч зрителей надо было не только просканировать QR-код, но и сверить его с паспортными данными. А потом людям надлежало пройти строгий досмотр, сканирование билетов. Толпа вымешала злобу на тех, кто сканирует коды, словно они придумали эти неудобные правила, и готова была разорвать проверяющих.

Все это в итоге обернулось часовой задержкой начала концерта. Но даже в 20 часов, когда улыбающийся Максим Галкин, наконец, вышел на сцену, на улице еще оставалось более 200 озябших человек. Начинать же выступление еще позже было просто невозможно – во-первых, по регламенту Кремлевского дворца, к 23 часам все мероприятия должны быть завершены, во-вторых, начнись концерт еще позже, прямо у стен резиденции президента начался бы бунт или революция. Ведь вряд люди, отдавшие по 17 тысяч за билет в партер, планировали убить час в ожидании выхода артиста.

Эта ситуация заставила нервничать и всегда аккуратного Максима Галкина. Он волновался, некоторые новые монологи читал с листа, чего прежде не случалось. Но отработал в итоге два часа блестяще, пройдясь по недавним выборам в ГосДуму, громким арестам губернаторов и коррупционеров, идущим в политику звездам, российской внешней и внутренне политике, где досталось на орехи и Зеленскому, и Лукашенко, и Зюганову.