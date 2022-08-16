Не Азиза! В споре о преемнице укатившей за границу Пугачевой поставлена жирная точка

Модный дизайнер Аника Керимова недавно заявила, что Азиза является достойной заменой Алле Пугачевой, которая уже полгода находится за границей (в последнее время – в Латвии). Якобы лишь 58-летняя артистка поет также мощно, как и супруга Максима Галкина.
Вскоре эти слова стали внезапно приписывать поэту-песеннику Илье Резнику, который, напротив, считает, что Алла Пугачева – незаменима, а Азиза – самодостаточная певица, и она не может быть кому-то заменой. Ровно как и Николай Басков не может стать преемником Иосифа Кобзона, отмечал в недавней беседе с журналистами народный артист.
Вносить ясность пришлось жене Ильи Рахмиэлевича Ирине Романовой. В беседе с Пятым каналом супруга поэта-песенника сказала, что об Азизе как о преемнице Пугачевой он не говорил. И напомнила: заявление принадлежит дизайнеру Анике Керимовой.
То есть это было просто частное мнение, причем хорошей подруги самой Азизы. Так что в споре поставлена жирная точка.
Тем временем укатившая за границу Алла Пугачева, кажется, собирается вернуться на родину. В Сети стали часто писать о том, что артистка намерена прилететь вместе с детьми домой, чтобы те смогли пойти в школу 1 сентября. Так ли это на самом деле, покажет время.