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Шоу-бизнес
Не Азиза! В споре о преемнице укатившей за границу Пугачевой поставлена жирная точка

Не Азиза! В споре о преемнице укатившей за границу Пугачевой поставлена жирная точка

Последние дни в Сети обсуждают, кто сможет заменить Аллу Пугачеву на эстраде. Этот вопрос неожиданно закрыла супруга Ильи Резника.
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Модный дизайнер Аника Керимова недавно заявила, что Азиза является достойной заменой Алле Пугачевой, которая уже полгода находится за границей (в последнее время – в Латвии). Якобы лишь 58-летняя артистка поет также мощно, как и супруга Максима Галкина.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Вскоре эти слова стали внезапно приписывать поэту-песеннику Илье Резнику, который, напротив, считает, что Алла Пугачева – незаменима, а Азиза – самодостаточная певица, и она не может быть кому-то заменой. Ровно как и Николай Басков не может стать преемником Иосифа Кобзона, отмечал в недавней беседе с журналистами народный артист.

Вносить ясность пришлось жене Ильи Рахмиэлевича Ирине Романовой. В беседе с Пятым каналом супруга поэта-песенника сказала, что об Азизе как о преемнице Пугачевой он не говорил. И напомнила: заявление принадлежит дизайнеру Анике Керимовой.

То есть это было просто частное мнение, причем хорошей подруги самой Азизы. Так что в споре поставлена жирная точка.

Тем временем укатившая за границу Алла Пугачева, кажется, собирается вернуться на родину. В Сети стали часто писать о том, что артистка намерена прилететь вместе с детьми домой, чтобы те смогли пойти в школу 1 сентября. Так ли это на самом деле, покажет время.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 августа 2022, 14:41 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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