Не Азиза! В споре о преемнице укатившей за границу Пугачевой поставлена жирная точка

Последние дни в Сети обсуждают, кто сможет заменить Аллу Пугачеву на эстраде. Этот вопрос неожиданно закрыла супруга Ильи Резника.

Модный дизайнер Аника Керимова недавно заявила, что Азиза является достойной заменой Алле Пугачевой, которая уже полгода находится за границей (в последнее время – в Латвии). Якобы лишь 58-летняя артистка поет также мощно, как и супруга Максима Галкина.

Вскоре эти слова стали внезапно приписывать поэту-песеннику Илье Резнику, который, напротив, считает, что Алла Пугачева – незаменима, а Азиза – самодостаточная певица, и она не может быть кому-то заменой. Ровно как и Николай Басков не может стать преемником Иосифа Кобзона, отмечал в недавней беседе с журналистами народный артист.

Вносить ясность пришлось жене Ильи Рахмиэлевича Ирине Романовой. В беседе с Пятым каналом супруга поэта-песенника сказала, что об Азизе как о преемнице Пугачевой он не говорил. И напомнила: заявление принадлежит дизайнеру Анике Керимовой.

То есть это было просто частное мнение, причем хорошей подруги самой Азизы. Так что в споре поставлена жирная точка.

Тем временем укатившая за границу Алла Пугачева, кажется, собирается вернуться на родину. В Сети стали часто писать о том, что артистка намерена прилететь вместе с детьми домой, чтобы те смогли пойти в школу 1 сентября. Так ли это на самом деле, покажет время.