Пора выразить свое отношение: Пугачеву вызвали "на ковер" в министерство для профилактической беседы

В годы оные Аллу Пугачеву неоднократно вызывал "на ковер" председатель Гостелерадио Сергей Лапин и многозначительно спрашивал любит ли она великую оперную певицу Надежду Обухову. Историк музыки, коллекционер винила Михаил Куницын вспомнил эту историю в новом выпуске видеоканала "Сады искусств" Павла Токарева, выходящего на видеоплатформе ВК видео.
"Сергей Георгиевич в беседах с Аллой Борисовной всегда спрашивал: "А вы любите Надежду Обухову?" – рассказывает Куницын. – А Пугачева отвечала: "Конечно, знаю ее! Но я ведь тоже певица, просто другая". Оказывается, Сергей Лапин очень любил Обухову и поэтому ей всегда посвящалось большое количество телевизионных и радиопрограмм".
Интересно, что эта история повторялась из раза в раз, когда между Пугачевой и Лапиным возникала напряженная атмосфера. От артистки требовалось выразить свое отношение. И это при том, что Обухова ушла из жизни еще в 1961 году, когда Пугачевой было всего 12 лет, и к моменту становления будущей эстрадной Примадонны у большой советской страны уже были другие вкусы и кумиры...