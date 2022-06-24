"При жизни закопали": умирающей в Израиле Пугачевой после вердикта врача не оставили шанса

После начала спецоперации на Украине Алла Пугачева вместе с мужем и детьми улетела за границу, обосновавшись в Израиле.



После обвинений в эмиграции Примадонна все же вышла на связь, чтобы объяснить: одна из целей поездки – лечение. Правда, Алла Пугачева не уточнила, что именно происходит с ее здоровьем.

Позже певец Юлиан проговорился, что Примадонна страдает от диабета, однако сама она никак не прокомментировала высказывание коллеги по творческому цеху. Зато свой вердикт озвучила врач-эндокринолог Наталья Балашова, которая поставила крест на супруге Максима Галкина: мол, вылечить недуг полностью нельзя, а когда наступает черед уходить в мир иной, то люди умирают вместе с ними.

Как бы там ни было, далеко не все верят в историю про болезнь Аллы Пугачевой: некоторые ее коллеги, да и фанаты тоже, все же склоняются к версии, что артистка сбежала из-за выходок мужа и несогласия со спецоперацией. В конце концов ей не оставили шанса на разъяснение ситуации и стали со всех сторон критиковать.

А вот певица Азиза призвала народ не делать поспешных выводов и уж тем более не отзываться негативно, пока сама Алла Борисовна не внесла ясность. То, что артистка встала на сторону супруги Максима Галкина вполне объяснимо. По ее словам, в свое время она оказалась в похожей ситуации: когда все вокруг отвернулись от нее и поливали грязью.

"Меня при жизни закопали и еще бульдозером проехались еще 155 раз. Я никого не хочу судить, потому что мы не знаем, как на самом деле бывает у человека", – сказала коллега по творческому цеху Примадонны.