"Готовим документы в суд": Вскрылась подлая личина профукавшего деньги сына Шепелева

Отец покойной Жанны Фриске рассказал правду о Дмитрии Шепелеве.

После смерти Жанны Фриске обострились отношения между ее родителями и гражданским мужем. Так, родственники покойной артистки начали ссориться из-за наследства. В итоге Шепелев ограничил общение родителей экс-супруги с сыном Платоном. Вот уже долгие годы семья звезды переживает из-за невозможности видеть внука. При этом папа артистку убежден, что отпрыск нужен Шепелеву только из-за наследства.

Владимир Фриске накануне вскрыл подлую личину гражданского мужа своей дочери. Он заявил, что тот остался без работы, а потому так сильно цепляется за Платона. "Готовим документы в суд", – заявил он о своем намерении бороться за общение с внуком. "Издевательство!", – продолжает он об ушлом Шепелеве.

По словам безутешного отца, телеведущий профукал имущество Жанны, которое унаследовал ее сын. Так, он отметил, что раньше на счету мальчика было двести тысяч евро, а теперь осталось всего лишь шесть тысяч.

Владимир Борисович отметил, что эта сумма должна была достаться Платону, когда тот достигнет совершеннолетия. Однако Шепелев, по словам Фриске, на эти деньги содержит семью и даже купил себе недавно новую машину.

Стоит отметить, что сам Дмитрий не спешит комментировать конфликты с бывшими родственниками. В социальных сетях он показывает нынешнюю супругу и наследников, не желая ничего говорить о ссорах с родителями Жанны.