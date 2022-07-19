"Копия мама": тайный сын Фриске довел народ до трясучки

После смерти российской певицы Жанны Фриске интерес к ее семье и в первую очередь к ее вдовцу Дмитрию Шепелеву не пропадает. Артистка скончалась вскоре после того как родила единственного сына Платона.
После смерти Жанны Фриске мальчик остался на попечении отца, российского телеведущего Дмитрия Шепелева, который разорвал всяческие отношения с отцом покойной певицы. Семья долго судилась и боролась за наследство и право воспитывать ребенка певицы. В итоге Шепелев победил.
Он долго скрывал внешность мальчика от общественности, боясь пересудов и сплетен. Но со временем напряжение спало, и Шепелев показал миру, как выглядит ребенок Фриске. С тех пор ведущий периодически дает фанатам по крупице новостей о жизни этого тайного ребенка.
На днях Дмитрий Шепелев выложил видео, на кадрах которого сын Жанны Фриске Платон играет на электрогитаре. Мальчик виртуозно обращался с музыкальным инструментом.
"Хочу поделиться с вами отрывками из очень крутого видео. Кажется, этому парню уже есть что сказать. Скоро больше. Необыкновенно горжусь. Как вам?" – написал горды отец.
Поклонники пришли в восторг от увиденного. Шепелев довел их буквально до трясучки этим видео.
"Красавчик Платон"; "Отличный парень растет, талантливый"; "Мамин сын!"; "Копия Жанны"; "Мамочка смотрит на тебя с небес и радуется твоим достижениям"; "Папе респект"; "Мамина копия, молодец", – написали фанаты.