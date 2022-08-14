"Кормильцы мои!": погнанный из семьи Галкин упал на колени перед забугорными зеваками

В Сети появились кадры с выступления. Судя по видео, супруг Пугачевой продолжает поливать грязью родину и артистов, решивших выступить в районах ЛДНР и госпиталях. По его мнению, у этих людей желание угодить власти пересиливает здравый смысл.
К счастью, Максим Галкин знает ответ на вопрос, почему же русские так хотят угодить вышестоящим. Он уверен, что раболепство у граждан России чуть ли не в крови, правда, муж Аллы Пугачевой все же полагал, что за время 90-х оно выветрилось из народа, но не тут-то было.
Латвийская публика отреагировала на высказывания очень бурно – им явно понравилось, что Максим Галкин так нещадно поносит родину. В довершение артист упал на колени перед забугорными зеваками, правда, пока лишь фигурально. Юморист рассыпался в благодарностях, отметив, что для него крайне ценно, что люди пришли на его выступление, а не просто купили билеты.
"Кормильцы мои!" – воскликнул Максим Галкин.
Впрочем, что еще остается делать гонимому из семьи российских поклонников юмористу? Ведь теперь многие на родине совершенно разочаровались в муже Аллы Пугачевой и вряд ли готовы платить за его выступления, а роскошный особняк в Латвии сами себя не оплатит.