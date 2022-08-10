"Внучок и бабуля": кадры интимной близости Пугачевой и Галкина слили в Сеть

После начала спецоперации на Украине Алла Пугачева и Максим Галкин сбежали из России и обосновались в Израиле.



Муж Примадонны сразу нашел себе занятие: пустился в тур с концертами, на которых поливает грязью свою страну. Ну, а пока Максим Галкин занят выступлениями, Алла Пугачева, судя по всему, наслаждается отдыхом под солнцем.

После отъезда злые языки стали поговаривать, что в звездном союзе не все гладко. Но юморист иногда опровергает слухи, публикуя трогательные фотографии со своей женой. Так, накануне он слил в Сеть достаточно интимный снимок: в кадре еще совсем молодой артист, а за его спиной – уже взрослая певица.

Близость между ними видна невооруженным глазом, благодаря их тесному контакту пусть даже и без касаний. Многие поклонники восхитились проникновенным снимок, но нашлись среди комментаторов и злопыхатели. "Внучок и бабуля", – напомнил кто-то об огромной разнице в возрасте Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

Комик разместил фотографию не просто так. Он хотел сказать супруге о том, что скучает в очередной командировке. Но есть ощущение, что скоро парочке предстоит расставаться чаще. Приятель Примадонны композитор Раймонд Паулс, как передает "Царьград", заявил, что артистка вместе с детьми собирается домой. При этом о комике он не сказал ни слова. Создается впечатление, что в Россию он и вовсе не собирается.

Однако его могут просто-напросто заставить уехать. На днях Владимир Зеленский заявил, что хотел бы запретить россиянам поездки в Европу – независимо от их взглядов. Как пишет RT, изоляция может коснуться и Максима Галкина, который так яро отстаивает интересы украинцев, а не своего народа.