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Шоу-бизнес
"Отправить на покой": брошенного Пугачевой Галкина спустили в отстойник после концерта на латышском

"Отправить на покой": брошенного Пугачевой Галкина спустили в отстойник после концерта на латышском

В Сети появилась информация о том, что Алла Пугачева вернется в Россию без мужа. Кажется, Галкин начинает новую жизнь.
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На днях шоумен Максим Галкин дал сольный концерт в Латвии, который вел на латышском языке. Он мешал латышскую речь с русской, чтобы люди, которые не понимают латышский, тоже были в курсе происходящего. Однако в первую очередь таким поступком Галкин хотел позлить россиян, уверен ведущий ютуб-шоу Anton S Live.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

"Вместо того, чтобы получить поддержку от своей аудитории, Максим Галкин почувствовал себя преданным этой аудиторией. Поэтому он специально сделал такое зло, не зла, а отомстил", – заявил Антон.

Не все согласились с тем, что Галкин прав. Нашлись те, кто отправил в отстойник опального шоумена.

Также в эфире выпуска была затронута тема возможной инвалидизации ведущего программы "Судьба человека" на канале "Россия 1" Бориса Корчевникова. В Сети появилась информация о том, что он якобы абсолютно потерял слух, а слова собеседника ему выводят на суфлере в виде текста. По мнению ведущего, Корчевникова хоть и жаль, но его пора отправить "на покой" с хорошим выходным пособием и достойной пенсией. Однако фанаты не согласились с таким мнением.

"Может все, что осталось у Корчевникова – это его работа, и отбирать ее и отправлять на покой – это забирать последний глоток воздуха. Ты любишь ставить себя на место других людей, поставь и ощути всю боль человека", – возразили фолловеры.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 10 августа 2022, 15:38 Источник: Ютуб-шоу "Anton S Live" • Требует проверки
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