"Особенный день": завидная невеста Загитова показала кольцо на пальце

Алина Загитова держит поклонников в курсе происходящего в ее жизни.

Прославленная спортсменка Алина Загитова остается завидной невестой. О личной жизни 20-летней фигуристки мало что известно, периодически появляются лишь неподтвержденные слухи. Складывается впечатление, что любимому делу олимпийская чемпионка отдает всю себя.

Большая часть публикаций Загитовой в социальных сетях посвящена спорту. Например, недавно Алина рассказала подписчикам в "Телеграм", что прибыла в Казань, где посетила Республиканскую спортивную школу олимпийского резерва по фигурному катанию. "Сегодня был особенный день", – сообщила спортсменка.

Не забыла Алина и показать себя любимым подписчикам, похвастаться красивой укладкой и неброским макияжем. Снимая очередное видео, фигуристка несколько раз кокетливо поправила пряди левой рукой. Поклонники смогли рассмотреть и кольцо внушительных размеров, которое красовалось на среднем пальце.

Напомним, Алина Загитова, хоть и посвящает много времени спорту, пробует себя и на телевидении. Например, она была ведущей одного из самых рейтинговых шоу Первого канала "Ледниковый период". Несмотря на критику хейтеров, девушка справилась с задачей и завоевала сердца телезрителей.