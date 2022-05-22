Поматросил и бросил: безутешная Загитова прячет набухший живот

Спортивный корреспондент Алексей Шевченко в личном блоге выдал неожиданную новость. По его словам, Алина Загитова и Дмитрий Воронков разошлись как в море корабли. Причем, судя по формулировке, инициатором была не девушка. Слухи о разбитом сердце фигуристки уже расползлись по Сети, однако она эту ситуацию лично не комментировала.
Пока народ судачит, как хоккеист Дмитрий Воронков поматросил и бросил звездную брюнетку, вокруг девушки скапливаются и другие домыслы. Алина Загитова вызвала недвусмысленные подозрения в своем телеграм-канале: на последних снимках она будто специально прячет живот.
Однако выводы о возможной беременности спортсменки делать пока рано. Взяв паузу в спортивной карьере, Алина Загитова слегка набрала в весе, поэтому вполне вероятно, что она стесняется изменившейся фигуры. К тому же показ голого набухшего живота может спровоцировать скандал, как это было недавно с Евгенией Медведевой.
Напомним, Алина Загитова отметила 18 мая день рождения. Олимпийской чемпионке исполнилось 20 лет. Праздновать юбилей девушка решила в теплых краях. Она развеялась с подругами на яхте, украшенной воздушными шарами. Красотки устроили фотосессию и сняли видеоролик под песню Лолиты "На Титанике".