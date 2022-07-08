Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Белая и холодная: Тело окровавленной Толкалиной нашли в реке
"Дико обидно": дочь предателя Панина горбатится на престарелых иностранцев ради куска хлеба
"Правильно сделал": издыхающий Розенбаум облизал схватившего украинский флаг предателя Макаревича
"Близкие подтвердили": Новорожденного ребенка измученной Тодоренко больше нет
партнеры
Пятница
8 июля
Лента новостей
12:47
"Надули, не моргнув глазом": проклятое жулье нагрело на кругленькую сумму Марию Погребняк
12:44
В Красноярском крае медведь напал на женщину – видео
12:42
"Какая красивая пара": бывший муж Бородиной показал дорогую женщину
12:27
Запутался: Мечущийся между бабами Прилучный обрел покой на небесах
12:21
Смерть застала Аль Пачино врасплох : скончалась легенда "Крестного отца"
12:00
САО лидирует по спросу на элитные ЖК
11:52
"Счастья вашей семье!": после новости о разводе россияне поддержали Николаева
11:49
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после нападения
11:38
Второй Киркоров: Скандалистка Бортич ударила человека по лицу за неудобные вопросы
11:12
Сдать и снять квартиру с выгодой: что нужно знать
11:03
"До безумия раз плюнуть": вставшая грудью за Тарасова Костенко оказалась в тяжелом положении
10:46
До слез: Наталья Фриске с отцом своего ребенка трогательно помянула покойную сестру Жанну
10:39
В каких районах больше всего новостроек
10:33
"Похоронили как безродную собаку": Гогена Солнцева пришибло смертью
10:18
Лавров заявил о желании Запада "победить Россию на поле боя"
10:10
"Самая лучшая": обвиненный в изменах Тарасов сделал признание о любовнице
09:43
Виляющая Асмус завалилась на красную дорожку в экстремальном мини
09:31
Какие риски могут возникнуть у россиян при дарении квартиры: объяснил юрист
09:29
Машина влетела в стену и взорвалась: поклонники Литвиновой в шоке от страшной ночной автоаварии
09:27
7 человек пострадали в аварии на внешней стороне МКАД
09:23
Что-то неладное: сжираемая сифилисом бывшая жена Аршавина бесследно пропала
09:03
Даром – за амбаром: алчный Зайцев отказался бесплатно удовлетворить Вовк
09:00
Кричал матом и корчил рожи: муж Кейт Миддлтон опозорил королевскую семью
08:44
Момент покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ попал на видео
08:38
"Без привязки к полу": жена Мартиросяна ошарашила странным заявлением о детях
08:02
"Где межевание?": замок уничтоженной Пугачевой и Галкина оказался незаконным самостроем
06:35
Все три брака распались, а жена втихаря увезла дочь в США: личная жизнь одинокого холостяка Шахназарова
04:17
Обложившаяся ухажерами Волочкова похвасталась размером достоинства нового мужика
02:28
"Просто мерзость и днище": возомнившего себя суперзвездой Милохина спустили с небес на землю
00:28
День Петра и Февронии: Что нельзя делать 8 июля 2022 года
23:23
Российские войска нанесли ощутимый урон иностранным наемникам под Лисичанском – политолог Мухин
21:51
Пузо уже на лоб лезет: выставившую напоказ набухший живот Собчак поздравляют с пополнением
21:15
"Мальчика или девочку?": Родившая из пробирки Фриске ждет второго ребенка
21:09
"Пусть оставит престарелого отца в покое": Милана Тюльпанова указала на место готовой к грызне дочери Серова
21:02
Порядка 600 новых "Москвичей" выпустят к концу года
20:47
Разгадавшему язык майя ученому Кнорозову откроют мемориальную доску в Петербурге
20:33
"С детками приедет": Ждущий Пугачеву в России любимый мужчина вышвырнул за борт предателя Галкина
20:15
"Уехал человек": назван виновный в публичном изнасиловании Хаматовой
19:51
Какое горе: Укатившая в Африку Бузова утонула
18:58
Не смогли спасти: 73-летнюю Пугачеву похоронили после нападения обезумевшего мужика
18:03
Тайному сыну Орбакайте напророчили страшное: Ревность, постоянное навязывание себя
17:25
Вдова Градского рискует остаться с носом из-за грызни с родственниками артиста
17:09
"Жаль": Страдающего из-за проблем с сердцем Галкина обрекли на мучительную смерть
16:34
"Моя": сбежавшая в Европу Литвинова перестала скрывать любовь к женщине
16:27
"Непристойная девка!": Забившая на детей полуголая Глюкоза отдалась толпе извращенцев
15:45
"Наконец-то!": После новостей о разводе брошенный женой Николаев вывел в свет любимую женщину
14:56
"Не хватает секса": обвиненная в проституции Калашникова плюнула в лицо подлой Борисовой
14:51
"Приятно": большое достоинство Цискаридзе оценили прилюдно
14:48
На фоне отставки Джонсона британцам рекомендовали избавиться от "друга" Путина
14:30
"Станцуем и споем": Лобода в разгар спецоперации заявила грандиозном туре
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Столичный рынок пополнили 6 новостроек
"Страшно": сильно располневшая Сотникова напугала россиян
"У него не получается": Подсидевшего Галкина Цискаридзе погнали в шею с Первого канала
В России на вторичном рынке жилья вырос спрос
Бросил мать, переехав в США, и отказался ставить ей памятник: что стало с сыном Татьяны Самойловой
В работе сайта IKEA произошел очередной сбой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Запутался: Мечущийся между бабами Прилучный обрел покой на небесах

Запутался: Мечущийся между бабами Прилучный обрел покой на небесах

Павел Прилучный долго метался между женщинами. Теперь он, кажется, обрел покой.
прочитано 237 раз

Российский актер Павел Прилучный наслаждается новыми отношениями с коллегой по цеху Зепюр Брутян. Пара светится от счастья и на каждом шагу демонстрирует нежные чувства. Поклонники удивляются, почему Прилучный ведет себя так открыто, ведь со своей бывшей пассией Мирославой Карпович он практически нигде не появлялся и словно скрывал ее от общественности. Казалось, что Прилучный просто запутался в своих чувствах.

ПО ТЕМЕ

"С каждой новой телкой": Муцениеце парализовало после отдыха детей с любовницей Прилучного

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

При этом фанаты отмечают, что если Карпович была хмурой и угрюмой, то Зепюр Брутян просто сияет своей лучезарной улыбкой и фонтанирует позитивом. Возможно, именно это и нравится Павлу Прилучному.

На днях звезда сериала "Мажор" устроила для коллеги по ленте "В клетке" Зепюр Брутян романтическое свидание на воздушном шаре. Пара улетела в небеса, где снимала яркие фото и видео. Прилучный и Брутян светились от счастья и шутили. Актриса закричала в кадр не своим голосом, передразнивая Прилучного.

Ранее сообщалось, что Павел Прилучный официально женился на Зепюр Брутян. По данным СМИ, 26-летняя Зепрюр взяла фамилию мужа. Тепер фанаты поздравляют пару с семейной жизнью и желают продержаться подольше. Кто знает, ведь в последнее время 34-летний Прилучный то и дело мечется среди баб.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallokpress.com
Автор: 8 июля 2022, 12:27 Источник: соцсети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жена Прилучного поразила неподобающим видом

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Жаль": Страдающего из-за проблем с сердцем Галкина обрекли на мучительную смерть

Печальный конец
Шоу-бизнес

"Непристойная девка!": Забившая на детей полуголая Глюкоза отдалась толпе извращенцев

Не постеснялась
Шоу-бизнес

"Могла заболеть из-за стресса": Сафронов назвал причину увядания потерявшей шанс на жизнь Пугачевой

Певица рискует собой
Шоу-бизнес

"Станцуем и споем": Лобода в разгар спецоперации заявила грандиозном туре

В помощь Украине

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1272 человека
В России отменили все антиковидные ограничения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек

Спорт

"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам
Умер заслуженный мастер спорта СССР
"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо

Регионы

В Рузском округе ликвидировали нарколабораторию
В Подмосковье строители обнаружили мину
В Подмосковье поймали банду серийных воров
В Перми скончался прославленный артист
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+