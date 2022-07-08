Запутался: Мечущийся между бабами Прилучный обрел покой на небесах

Российский актер Павел Прилучный наслаждается новыми отношениями с коллегой по цеху Зепюр Брутян. Пара светится от счастья и на каждом шагу демонстрирует нежные чувства. Поклонники удивляются, почему Прилучный ведет себя так открыто, ведь со своей бывшей пассией Мирославой Карпович он практически нигде не появлялся и словно скрывал ее от общественности. Казалось, что Прилучный просто запутался в своих чувствах.
При этом фанаты отмечают, что если Карпович была хмурой и угрюмой, то Зепюр Брутян просто сияет своей лучезарной улыбкой и фонтанирует позитивом. Возможно, именно это и нравится Павлу Прилучному.
На днях звезда сериала "Мажор" устроила для коллеги по ленте "В клетке" Зепюр Брутян романтическое свидание на воздушном шаре. Пара улетела в небеса, где снимала яркие фото и видео. Прилучный и Брутян светились от счастья и шутили. Актриса закричала в кадр не своим голосом, передразнивая Прилучного.
Ранее сообщалось, что Павел Прилучный официально женился на Зепюр Брутян. По данным СМИ, 26-летняя Зепрюр взяла фамилию мужа. Тепер фанаты поздравляют пару с семейной жизнью и желают продержаться подольше. Кто знает, ведь в последнее время 34-летний Прилучный то и дело мечется среди баб.