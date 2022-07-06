Брошенная Карпович молча глотает упреки: Как можно обижаться?

Долгое время поклонники Мирославы Карпович обсуждали ее тщательно скрываемый роман с Павлом Прилучным.

Недавно в Сети заговорили о новом романе Павла Прилучного – с молоденькой актрисой Зепюр Брутян. На безымянном пальце актера даже заметили кольцо, после чего у пользователей просто осталось сомнений в том, что звезду "Папиных дочек" бросили. Сама Мирослава Карпович предпочитает не комментировать эти события и продолжает жить активной социальной жизнью.

В личном микроблоге артистка часто отвечает на те вопросы поклонников, которые не затрагивают ее любовных отношений. Например, звезду то и дело спрашивают, как она реагирует на негатив. Оказалось, что Карпович молча глотает упреки и оскорбления и при этом умеет практически не расстраиваться.

Рассказывая о своем отношении к хейту, актриса подчеркнула: за каждым злобным комментарием прячется большая боль. Относиться к таким высказываниям звезда старается с любовью и пониманием, а лучшей реакцией считает отсутствие какой-либо реакции. Вероятно, именно поэтому актриса никак не реагирует на слухи о том, что ее бросил Прилучный.

"Как можно обижаться на то, что вы занимаете все мысли негативных комментаторов?" – заявила Карпович.

Поклонники актрисы отметили, что в каждом ответе звезды чувствуется доброта и мудрость. Сама Мирослава Карпович считает, что это заслуга ее родных, которые привили ей особенную любовь к этому миру.