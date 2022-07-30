Разъяренная россиянка устроила засаду с тухлыми яйцами на концерте Галкина: Они все пожалеют

Супруг Аллы Пугачевой дал пару десятков концертов в Израиле, а теперь "чешет" по Латвии и Турции. В планах у юмориста несколько европейских выступлений, а будущей весной артист наметил гастроли по Америке.
По словам Максима Галкина, поклонники встречают его очень тепло, а шутки и рассуждения на тему спецоперации и России встречают на ура. Как говорится, зрители аплодируют, аплодируют... Вот только далеко не все по-настоящему в восторге от юмора супруга Аллы Пугачевой.
Появилась информация, что на одном из концертов в турецкой Анталье экс-фанатка устроила артистку засаду с тухлыми яйцами. Некая Марина Круглова принесла на выступление звезды два испорченных десятка и планировала пустить их в действие, когда на сцену выйдет Максим Галкин. По словам разъяренной женщины, ее разочаровали высказывания артиста о России.
Однако напакостить у нее не получилось. Как оказалось, охрана конфисковала продуты у хулиганки. Выяснилось, что на входе в зал у людей забирают даже бутылки с водой, несмотря на жару в 38 градусов.
Многие уверены, что Максим Галкин в своих шоу уже наговорил на пару уголовных дел. Сейчас артист хорохорится, но, по мнению адвоката Павла Астахова, в скором времени муж Пугачевой может пожалеть о сказанном.
"Придет время, они все об этом пожалеют", – заявил эксперт.