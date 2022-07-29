Не пущу и на порог: знаменитая ясновидящая отказалась принять ошарашенного Киркорова

90-летний певец Бедрос Киркоров за свою долгую жизнь несколько раз лично встречался с легендарной болгарской прорицательницей Вангой. Причем, познакомиться с ней он собирался еще в далеком 1953 году, когда выступал в качестве солиста в Ансамбле трудовых войск, и специально приехал к ясновидящей в болгарский город Петрич.

Увы, но в первый раз он столкнулся с тем, что прорицательница не принимает военных. "Смотрите, вы знаете, что такое лира?! У нас есть погоны, но там нет звездочек! Только лира, потому что мы музыканты!", – негодовал известный уже тогда певец, но это не убедило помощницу Ванги.

Знаменательная встреча все-таки состоялась, но несколько лет спустя. Во время общения с Киркоровым Ванга сначала впала в транс, а потом изумила певца тем, какими горячими были ее руки.

Подробностями этой удивительной встречи Бедрос Киркоров поделится со зрителями ТВ-3 в эту субботу, 30 июля, в 19:00 в специальном выпуске шоу "Пророчество-2022", в котором самые известные экстрасенсы, гадалки, астрологи, футурологи и шаманы расскажут о главных событиях второй половины года и ответят на самые животрепещущие вопросы телезрителей. Стоит ли ждать новую пандемию и как дальше будет развиваться ситуация с коронавирусом и "оспой обезьян", как изменится осенью экономика и благосостояние россиян, что случится в мире и какие новые потрясения могут произойти уже до конца текущего года? Узнаем уже в эти выходные!