"Занималась сексом на Красной площади": Бесстыжую Чехову поймали во время утех

На днях 44-летняя Анфиса Чехова прогулялась с приезжей подругой по летней Москве.

Знаменитость с удовольствием показала подруге любимые места своего детства и заодно вспомнила некоторые моменты из прошлого, которыми решила поделиться с подписчиками. При этом Анфиса Чехова не стала сразу рассказывать все, а предложила людям сыграть в игру: она называет пять неизвестных фактов о себе, один из которых ложь, а фолловеры угадывают какой именно.

Дав фанатам испытать свою интуицию, Чехова наконец вышла на связь в соцсетях. Заждавшиеся подписчики поймали звезду во время словесных утех прямо за рулем – звезда записывала видео из автомобиля. Впрочем, любопытным фолловерам было уже все равно, лишь бы она рассказала всю правду. Пожалуй, самым интригующим для фанатов из списка Чеховой оказался вопиющий пункт о занятии сексом прямо в центре столицы.

"Я занималась сексом на Красной площади. Ну конечно, это же так ожидаемо от ведущей программы о сексе," – начала бесстыжая Чехова.

Слегка потомив публику, Чехова призналась, что это неправда – такого в ее жизни не было, как бы людям ни хотелось в это верить.

Правдой же оказалось то, что в детстве будущая актриса занималась балетом, после окончания школы она немного проработала продавцом в ГУМе, а еще Чехова до сих пор ни разу не была в Большом театре. Также занятным оказался факт о родстве актрисы с самим Лениным. Анфиса Чехова объяснила, что она не является кровной родственницей вождя, но все же дальняя связь с ним у нее действительно есть.