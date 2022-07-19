"Всё через постель": Чехова раскрыла подноготную шоу-бизнеса

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала правду о российском шоу-бизнесе.

Многие люди мечтают погрузиться в мир шоу-бизнеса или хотя бы к нему прикоснуться, ведь он полон успешных и самодостаточных людей. Кто-то добивается славы своим трудом, а кто-то пользуется связями. Причем некоторые не прочь закрутить роман с состоятельными людьми, чтобы сделать свою жизнь лучше, стать знаменитыми.

Однако нельзя сказать, что последней возможностью пользуются все. Подноготную шоу-бизнеса раскрыла Анфиса Чехова в недавнем прямом эфире в популярной социальной сети. "Многие думают, что все звезды шоу-бизнеса спять только с очень богатыми мужчинами и больше никого к себе не подпускают. Это стереотип! <> С чего вы взяли, что все через постель, что все звезды спять с олигархами, что пафосные суки, что все надменные твари? Если вы лично не знакомы ни с одной звездой, с чего вы это берете?" – недоумевает телеведущая.

Напомним, Чехова – одна из самых популярных звезд российского шоу-бизнеса. Шоу "Секс с Анфисой Чеховой" было успешным. Знаменитость вела множество других рейтинговых передач на ТВ: например, "Спокойной ночи, мужики!", "Взвешенные и счастливые люди", "Как выйти замуж".

Анфиса Чехова около восьми лет состояла в отношениях с актером Гурамом Баблишвили. Телеведущая родила от него сына Соломона. В 2017 году знаменитость развелась с экс-возлюбленным. В этом году наследнику телезвезды исполнилось 10 лет.