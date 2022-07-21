Любимый зализал выпуклости бьющейся в экстазе Чеховой у всех на виду: Оно того стоит

Неудивительно, что знаменитость любят не только мужчины, но и даже собаки. Особенно это касается ее питомицы по кличке Картошка, которая недавно отметила свое трехлетие. Сама Анфиса Чехова отвечает животному взаимностью и не устает им восхищаться. Время от времени очаровательному псу посвящаются публикации звезды в соцсетях – о животном она говорит чаще, чем о своей личной жизни.
Накануне актриса показала в своем микроблоге, как она лежит на диване, а любимый пес усердно зализывает ее выпуклости – торчащие из-под пледа руки и ноги. Впрочем, только лишь на конечностях пес не остановился. Чехова призналась, что ее четвероногая любовь облизывает ее с ног до головы в буквальном смысле этих слов.
Сама телеведущая, судя по всему, получает большое удовольствие от подобных слюнявых нежностей, образно говоря, бьется в экстазе и не стесняется показывать такие ласки у всех на виду.
"Оно того стоит," – заявила довольная Чехова после порции нежностей.
Стоит отметить, что отвлечь Картошку от ласк смог лишь включившийся телевизор, в котором появился Джордж Клуни. С ним даже обворожительная Чехова тягаться не смогла.
Ранее телеведущая рассказывала, что ее питомица все понимает, прямо как человек, а смысл всей жизни этого милого существа заключается в том, чтобы радовать свою хозяйку. Такой подход, конечно же, не может не подкупать.
Ранее 44-летняя Анфиса Чехова раскрыла подноготную шоу-бизнеса.