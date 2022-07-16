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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Анжелика Варум. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com Певица Слава. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший (справа). Фото: Darya Parchinskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Юлия Началова и Дмитрий Ланской. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Наташа Королева. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com

Орбакайте, Началова, Варум: артистки, выскочившие замуж слишком рано

Многие знаменитости могут похвастаться бурной личной жизнью. Часть из них начинали любовные отношения в раннем возрасте. Кто из российских артисток вышел замуж, будучи подростком, – материале "Дни.ру".
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Кажется, что Анжелика Варум и Леонид Агутин были вместе всю жизнь, но знаменитый музыкант – второй супруг певицы. Перед тем, как встретить автора хита "Хоп хэй лала лэй", она восемь лет состояла в браке с бывшим одноклассником, фотографом Максимом Никитиным. Артистка вышла замуж в первый раз в 17 лет, как и певица Слава.

Анжелика Варум. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com

Первый муж исполнительницы песни "Одиночество" – Константин Морозов. Он является отцом старшей дочери артистки Александры. По словам Славы, бывший возлюбленный, который старше ее на 10 лет, ушел из семьи из-за того, что у Саши были проблемы со здоровьем.

Певица Слава. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com

Кристина Орбакайте в юном возрасте влюбилась в Владимира Преснякова-младшего. Певице было 16 лет, когда начался ее гражданский брак с сыном знаменитого композитора. Дочь Аллы Пугачевой подарила избранницу наследника Никиту в 1991-м, но спустя пять лет пара рассталась.

Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший (справа). Фото: Darya Parchinskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Свадьба 19-летней певицы Юлии Началовой и 22-летнего экс-солиста группы "Премьер-министр" Дмитрия Ланского была шумной и веселой. В Сети есть множество фотографий с торжества. Тогда казалось, что влюбленные будут жить долго и счастливо, но их брак распался через три года.

Юлия Началова и Дмитрий Ланской. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Подробности личной жизни Наташи Королевой известны многим. Кажется, все могут быстро сказать, кто был первым мужем артистки. Она вышла замуж за композитора Игоря Николаева в 19 лет. Певицу не смутила солидная разница в возрасте, ведь она была без памяти влюблена в музыканта, который ради нее ушел из семьи.

Наташа Королева. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com

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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 июля 2022, 20:13 Источник: Дни.ру
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