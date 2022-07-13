Песенка спета: раздавленный диагнозом 54-летний Пресняков прощается с фанатами

За долгие годы на сцене Владимир Пресняков-младший успел собрать целую армию преданных поклонников.

Своих фанатов талантливый исполнитель периодически радует как сольными концертами, так и выступлениями в рамках каких-то общих мероприятий. Совсем скоро Владимир Пресняков предстанет перед поклонниками в Витебске на Международном фестивале искусств "Славянский базар". В этот раз на ежегодном культурном мероприятии Владимиру Преснякову, как и его супруге Наталье Подольской выпала честь прощаться с фанатами.

Звездные супруги вместе с другими знаменитыми коллегами выступят на торжественном закрытии фестиваля, которое состоится 17 июля. Именно им придется в этом году сказать: все, на этом песенка спета. Анонс мероприятия в своих соцсетях опубликовала Наталья Подольская. Прощание со зрителями фестиваля такого уровня – это, безусловно, честь. При этом прощаться всегда немного грустно.

Что касается Владимира Преснякова, то ему и без того есть о чем грустить. Старший сын исполнителя Никита Пресняков недавно признался, что у него обнаружили неизлечимое заболевание – полипы в желчном пузыре. 54-летний Владимир Пресняков наверняка раздавлен неприятным диагнозом своего еще такого молодого наследника. Впрочем, артист старается не унывать и продолжает радовать своих многочисленных поклонников музыкальным творчеством.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как неизлечимо больной сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте взвыл с перекошенным лицом.