Кожа почернела и сморщилась: неизлечимо больной сын Орбакайте дошел до роковой черты

Взрослый наследник певицы сам как-то рассказал, что болен неизлечимым недугом – у него нашли полипы в желчном пузыре. Никита Пресняков объяснил, что это заболевание не лечится, но его развитие можно остановить, если придерживаться специальной диеты. Следует ли сын Кристины Орбакайте в этом вопросе рекомендациям врачей – неизвестно, но на всякий случай поклонники пристально присматриваются к тому, что происходит в жизни музыканта.
А событий в его жизни много – болеть просто нет времени. Например, только вчера Никита Пресняков отметил пятую годовщину свадьбы с Аленой Красновой. Супруги отправились в ресторан, чтобы отпраздновать эту важную дату.
В своих соцсетях сын Орбакайте поделился снимком с любимой женой и признался, что время с ней пролетело очень быстро, но за это время благодаря правильному человеку рядом он стал лучшей версией себя. Позже влюбленные похвастались тем, что в свой праздник они решили набить себе парные тату – можно сказать, дошли до некой роковой черты, как это бывает в кино.
Супруги сделали себе одинаковые пятна на спинах, чуть ниже основания шеи, которые при ближайшем рассмотрении оказались полумесяцами. Как после любого подобного воздействия кожа в месте свежей татуировки почернела и слегка сморщилась. Кому–то со стороны это могло показаться жутковатым, но наверняка впоследствии парные тату будут выглядеть более привлекательно, а для влюбленных они всегда будут важным памятным знаком.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как неизлечимо больной сын Кристины Орбакайте застонал в ожидании конца.