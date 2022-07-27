"Надо выпороть хорошенько": извращенец Галкин выставил свою попку под крепкий мужской кулак

В последнее время российский шоумен Максим Галкин все больше удивляет публику. Порой кажется, что он перестал отличать черное от белого. Об этом извращенном восприятии мира свидетельствуют и его регулярные критические заявления в адрес родной страны, где он сколотил целое состояние и завоевал зрителя.
Теперь Максим Галкин колесит по земному шару и раздает сольные концерты направо и налево. Он выступает то в Израиле, то в Латвии, то в США, то в Грузии. Только о российском зрителе неблагодарный Галкин давно позабыл.
На днях Максим Галкин возмутился тем, что его раскритиковал адвокат Павел Астахов. На фото Галкин показал Астахова, который грозил ему кулаком. Таким образом юморист спровоцировал дальнейшее развитие конфликта, иными словами подставил попку под крепкий мужской кулак.
"Вот что тут намедни обо мне заявил адвокат, ведущий телеканала "Спас" Павел Астахов", – начал Галкин. Далее он привел слова Павла Астахова.
"Максима Галкина надо выпороть хорошенько. Мало его папа-генерал порол в детстве. Жалко мне его – талантливый человек, разменялся. Мне кажется, что он будет сожалеть о своем поступке. Придет время, они все об этом пожалеют", – процитировал Астахова Галкин.