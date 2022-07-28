"Бродячий цирк": раззявивший рот наглец Галкин плюнул в нищих россиян

Даже за рубежом юморист не изменяет своим привычкам, чего не скажешь о многих других его соотечественниках. Жесткие санкции со стороны Запада загоняют россиян в ловушку: цены в магазинах растут в отличие от зарплат, и даже Сбербанк решил увеличить плату за уведомления об операциях – сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". По информации телеканала "360", стоимость вырастет лишь на 10 рублей, но когда растут все цены вокруг, и это может быть ощутимо.
В условиях непростой экономической ситуации многие россияне в этом году вообще отказываются от отпуска, поэтому не смогут увидеть море. Максим Галкин же видит его регулярно, несмотря на частые перемещения по миру. Сегодня артист отправился из Юрмалы в Анталию, где у него запланирован концерт, и вновь подразнил подписчиков роскошными видами плещущихся волн.
В своем микроблоге наглец Галкин опубликовал видео роскошных пейзажей и с ехидной белоснежной улыбкой заявил, что ему на заграничном курорте вовсе не холодно. В очередной раз похваставшись такой роскошной жизнью, раззявивший рот Галкин буквально плюнул в нищих россиян, все туже и туже затягивающих пояса.
Несколькими днями ранее, когда шоумен только анонсировал свое заграничное турне, россияне написали в комментариях все, что они об этом думают.
"Бродячий цирк по домам культуры колесит", "Бременский юморист", "Даром не надо", "Высмеивать на своих концертах Родину?! Возможно много заработать в данной ситуации, но лишиться чести без точки возврата," – заявили возмущенные пользователи.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как плюнувшего в россиян Максима Галкина настигла кара.