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Шоу-бизнес
Детям клеймящего Россию Максима Галкина подняли стоимость обучение в элитной частной школе

Детям клеймящего Россию Максима Галкина подняли стоимость обучение в элитной частной школе

1 сентябре 9-летние двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина пойдут в 3-й класс. Учатся Лиза и Гарри Галкины в элитной частной школе – Первой Московской Гимназии. Той самой, где грыз гранит науки сын Дмитрий Медведева и внуки Надежды Бабкиной.
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Максим Галкин и Алла Пугачева изучали разные варианты, сравнивали условия и образовательные программы. В итоге выбрали одну из самых дорогих школ России – Первую Московскую гимназию. До нее от дома по прямой всего четыре километра, семь минут на машине с ветерком и без пробок. Очень удобно.

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Эта Первая Московская гимназия открыла двери для студентов 1 сентября 2002 года. Эту школу ради двух своих дочерей основала Елена Батурина, жена тогдашнего столичного градоначальника Юрия Лужкова. Здесь даже оборудовали обсерваторию, чтобы дети знаменитостей смотрели на звезды.

Корреспондент "Дни.ру" поинтересовался в гимназии, сколько платят Пугачева и Галкин за обучение детей. "В 2022-23 учебных годах стоимость услуг вносится четырьмя равными платежами, – сообщили в учебном заведении. – 15 мая, 15 сентября, 15 декабря 2022 года и 15 марта 2023 года за первого ребенка необходимо заплатить по 420 тысяч рублей, за второго – по 378 тысяч. Таким образом, год обучения первого ребенка стоит 1 миллион 664 тысячи рублей, второго – 1 миллион 512 тысяч рублей. За двоих в сумме 3 миллиона 176 тысяч рублей".

Стоит заметить, что еще год назад стоимость обучения в элитной школе была заметно ниже. Впрочем, у клеймящего родину Максима Галкина денег все равно хватит. Анталья, Юрмала, Таллин, Хельсинки, Варшава, Лондон, Мельбурн, Прага – в ближайшие 2 месяца у Максима Галкина будет 19 концертов в девяти странах на двух континентах. И каждый принесет ему намного больше, чем нужно для оплаты целого года обучение детей в гимназии.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 июля 2022, 12:19 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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