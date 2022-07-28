Нелепая смерть: разбитый трауром Галкин снял побелевшие останки Пугачевой

За границей пару меньше узнают на улицах, поэтому они могут позволить себе запросто погулять по городу. Накануне Максим Галкин снял одну из таких семейных прогулок на видео и опубликовал ролик в своем микроблоге. Алла Пугачева с детьми и мужем вышла на вечерний променад.
Судя по всему, вечер был прохладным, поэтому Примадонна решила утеплиться. Певица надела длинное черное платье и такой же балахон с капюшоном поверх. Разбавили черноту лишь белые кроссовки да резко побелевшее на фоне темной одежды лицо.
В результате вид у 73-летней звезды получился слишком уж мрачный. Некоторым пользователям такой образ навеял ассоциации с нелепой смертью – мол только косы Пугачевой в таком виде и не хватает. Кто-то даже предположил, что артистка чахнет вдали от родины. Образно говоря, от популярной, счастливой и цветущей женщины за границей и остались-то одни побелевшие останки.
Сам Галкин не постеснялся снять то, во что превратилась его знаменитая жена. Вероятно, юморист уверен, что рядом с ним ей везде хорошо. Хотя и сам артист рядом с женой, напоминающей смерть, кому-то показался разбитым трауром. Впрочем, преданным фанатам все понравилось, а хейтеры, как известно, всегда найдут к чему придраться.
Напомним, что Галкин после своих высказываний подвергся настоящей травле в Сети. Судя по всему, юмориста осудили не только простые пользователи, но и звездные коллеги. Как заметил телеканал "Царьград", даже милые семейные видео Максима Галкина и Аллы Пугачевой теперь вызывают у их друзей иную реакцию.