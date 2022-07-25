Плюнувшего в россиян Галкина настигла кара: Полное игнорирование

От Максима Галкина отвернулись даже его коллеги по цеху.

Максим Галкин укатил за бугор еще весной этого года. С тех пор в жизни юмориста все кардинально переменилось. Так, соотечественники начали массово бойкотировать супруга Примадонны. Причем делают это как простые граждане, так и коллеги по цеху. Об этом сообщает "Царьград".

Накануне Галкин выложил в микроблог ролик, на котором была запечатлена его дочь Лиза. Наверное, он ожидал увидеть сотни или даже тысячи лайков от приятелей по сцене. Однако этого не произошло – полное игнорирование!

Только один приятель решил поддержат Максима в столь непростую минуту. Под видео артиста красуется лишь один безобидный "лайк" от Игоря Николаева. Кстати, это заметили даже и некоторые подписчики, отметив, что все бывшие друзья супруга Аллы Борисовны куда-то исчезли. Они также обругали их за отсутствие преданности и нежелание поддержать приятеля в трудную минуту.

Напомним, народ ополчился на Галкина после того, как он плюнул в россиян. Так, он не просто укатил за бугор, а начал поливать грязью Россию и ее жителей. Этого соотечественники юмориста стерпеть не смогли. Теперь на Родине его не ждут. Более того, некоторые граждане требуют, чтобы на комика завели уголовное дело.