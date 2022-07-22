"Зачем ты мучаешь себя?!": неизлечимо больной сын Орбакайте застонал в ожидании конца

Поклонники давно переживают за сына Кристины Орбакайте Никиту Преснякова.

Недавно поклонники узнали, что внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков неизлечимо болен. Мужчина признался, что прошлой осенью у него обнаружили полипы в желчном пузыре. К сожалению, это не лечится. Единственный способ остановить развитие – придерживаться специальной диеты.



Несмотря на это, сын Кристины Орбакайте продолжает заниматься музыкой, выступает со своей группой и развивает соцсети.

На днях он записал в своем телеграм-канале голосовое сообщение, которое озадачило поклонников. Никита Пресняков говорил с надрывом, с претензией и чуть ли не срывался на стон. Он осуждал кого-то из подписчиков в том, что он портит ему всю статистику. Артист ждал, когда же все это кончится, и хейтер покинет его.

"Я заметил, что в нашем дружном комьюнити есть какой-то мудак ну или мудачка, который ставит тупо дислайки везде. Это не инстаграм* (запрещен в РФ), это комьюнити, если тебе что-то не нравится, уходи отсюда, тебя здесь никто не держит. Просто не логично быть здесь и все дислайкать. Зачем тогда ты мучаешь себя? уйди! спасибо", – заявил Никита Пресняков.

Ранее Никита Пресняков подхватил простуду. Фанаты всерьез обеспокоились, как бы у него не было осложнений. Ведь в последнее время здоровье сына Кристины Орбакайте ослабло.

"Выздоравливай, Никита, береги себя"; "Моя боль! Будь здоров, Никит"; "Никит, ты ж болеешь, тебе можно петь?"; "Он вчера сказал, что еле разговаривает. У него горло болит, раз грипп", – написали фанаты в комментариях к голосовому сообщению, где он голосом изображает ритмичный бит.