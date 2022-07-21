"Слезы": еле живая Кристина Орбакайте простилась с народом

Кристина Орбакайте долго ждала этого момента, работая в России. И вот она подвела черту.

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте не только успешная певица и мать троих детей, но и замечательная актриса театра и кино. И если с Примадонной, которая давно на пенсии, российский зритель попрощался легко, то с этой артисткой люди прощались со слезами.

Напомним, после начала спецоперации Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми покинули Россию и улетели в Израиль. Сейчас пара временно перебралась в Юрмалу. О возвращении на родину пока не идет и речи. Но Кристина Орбакайте сначала дала понять, что не собирается покидать свою страну.

На днях певица с грустью сообщила не самую приятную новость, которая стала для фанатов настоящим расстройством. В своем телеграм-канале Кристина Орбакайте попрощалась с народом и заявила об окончании четвертого сезона в театре "Современник", где она служит.

Кристина Орбакайте отметила, что для нее это были счастливые четыре года жизни.

"Ну вот мы отыграли четвертый сезон нашего спектакля "Двое на качелях" в театре "Современник" с моим замечательным партнером Кириллом Сафоновым. Я думаю, что не за горами и пятый сезон нашего спектакля, ждем наших любимых зрителей. Всем огромное спасибо за ваши аплодисменты, за ваш смех, за ваши теплые слезы", – с грустью сказала Кристина Орбакайте.

На видео уставшая актриса подпирала стенку плечом, словно еле живая.