"Боже, какое горе": умер двухлетний сын Анны Седоковой

Анна Седокова нашла в себе силы рассказать о случившемся.

Преданные поклонники Анны Седоковой давно заметили, что она переживает непростые времена, однако певица не хотела откровенничать. Теперь же она наконец решилась признаться.

"Мамбы больше нет," – начала свою исповедь брюнетка.

Мамба – это любимый пес Анны Седоковой и всех остальных членов ее семьи. Только для них он был вовсе не обычным псом, а "сыном, братиком и просто всем". Судя по информации в Сети, Мамбе было всего около двух лет. А теперь этого малыша не стало – четвероногий сын Седоковой не смог избежать столкновения с пьяным водителем. Судя по всему, это произошло уже довольно давно.

Пережить это горе было тяжело всем членам семьи певицы, но особенно плохо было ее супругу, для которого пес был лучшим другом да и всем миром. Певица призналась, что каждый день они пытались найти смыслы в произошедшей трагедии, но так и не нашли.

Теперь Седокова решила поделиться своим горем в соцсетях и жить дальше, ведь Мамба этого бы точно хотел. К тому же, ей есть ради чего жить.

В комментариях звезду тут же поддержали поклонники и некоторые звездные коллеги. Взглянув на снимки Мамбы, люди отметили, что у пса были очень добрые глаза – потерять такого сына, брата и друга должно быть невероятно больно.

"Боже, какое горе. Держитесь," – написала Ольга Орлова, известная своей любовью к братьям нашим меньшим.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как раздавшаяся вширь Анна Седокова впала в депрессию.