Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Были абсолютно правы": Вертихвостка-жена ушла от состарившегося Николаева к новому мужику
"Хочу и делаю": съехавший от Боярской обнаглевший муж показал свой нрав
"Очень мутная история": раскрыта тайная связь погрязших в гействе Галкина и Зеленского
"Нравится?": 61-летняя Малышева оголила телеса в крошечных трусиках
партнеры
Четверг
28 июля
Лента новостей
10:36
Долой бюстгальтер! Развратная жена Цекало вывалила сочную грудь
10:31
"Большие проблемы": изменившим вектор Светлакову и Галустяну всыпали за предательство России
10:27
Тело разрублено ножом: неузнаваемого Диброва нашли в черном мешке
09:44
"Папа с дочкой": похожую на подростка Шпицу разнесли за интим с седым мужиком
09:36
Новостройки Сочи на 31% дороже "вторички"
09:28
Нелепая смерть: разбитый трауром Галкин снял побелевшие останки Пугачевой
09:19
Бандеровец Данилко скрывает от украинцев свои выступления в России после присоединения Крыма
09:15
Россиян лишают жилья в Черногории
08:57
"Никто меня не спасет": изнасилованная в 12 лет знаменитая актриса получила смертельный диагноз и подсела на наркотики
08:38
"Боже, какое горе": умер двухлетний сын Анны Седоковой
08:33
Ни одной волосинки! Перемотанная как мумия Вайкуле вызвала шок после новости о раке
06:31
Родила в 46 лет, обвинила мужа в рукоприкладстве, потеряла отца: что стало с дочерью Белохвостиковой
04:19
На 30 лет моложе: Пухлая тетя-мотя Гузеева стала обворожительной красавицей
02:07
Консультация с косметологом: не волноваться, а спрашивать
01:36
Картины Шагала и платья Кардена: вдовец Плисецкой подарил Москве бесценную квартиру с вещами
00:04
День крещения Руси: что нельзя делать 28 июля по церковному календарю
21:51
"Очень дорого стоим": Аллегрова отправила в нокаут больную раком Вайкуле
21:13
"Воспитываю одна": Нинидзе рассекретила рождение ребенка после побега нерадивого Виторгана
21:07
Хулиганы разнесли машину инвалидов из Одинцово
20:56
Столит ли включать СНТ в состав населенного пункта: объяснил эксперт
20:28
Измученная Навка поставила точку в разводе: Я не хочу
19:49
"Подлось и мерзость": почерневшая как смоль Поплавская стыдится себя
19:42
Почему Zara вернулась в Россию в новом формате – отвечает эксперт
18:50
"Как Олег это переносит?": Потный мужик пихнул свой агрегат развратной жене Газманова
18:08
"Выходит замуж": Сбежавшая в Европу с Земфирой Литвинова похвасталась свадебным платьем
16:46
Адские муки: Изъеденная черными пятнами Долина бьется в припадке
16:42
"Пила, пью и буду пить": Волочкова достойно ответила на гнусные обвинения в алкоголизме
16:01
"Где-то мальчик растет": брошенный женой Николаев заикнулся о ребенке на стороне
14:54
Такого раньше не видели! В Подмосковье найдет необычный гриб
14:54
Загулявший Тарзан вытер ноги о бесхребетную Королеву: Каждому изменщику такую жену
14:51
"Психическое заболевание": переделавшая лицо бездетная Варнава сорвалась после ухода жениха
14:33
"Это Разин все устроил, специально тянут время!": дух усопшего Шатунова не находит покоя на том свете
14:10
Куда сходить в Москве: афиша с 29 июля по 7 августа
14:06
Без слез не взглянешь: как сморщенная Долина выглядит без макияжа
13:57
Вот это да! Ублажившая покровителя ртом Гагарина вырвалась к славе за один сеанс
13:47
"Не надо его трогать!": выплывший из мутной жижи ребенок Тодоренко остановился в развитии
13:35
Облысел, не женился и в свои 39 живет с мамой: куда пропал рыжий актер из "Ералаша" Александр Лойе
12:53
Явилась не запылилась: у порога издыхающего миллионера Серова притерлась сбежавшая из дома дочь
12:51
Ничего святого! Злющая как собака Шукшина сцепилась с сестрой на могиле отца
12:41
"И как теперь с этим жить?": костлявая выскочка Ковальчук показала лобок без трусов
12:19
Детям клеймящего Россию Максима Галкина подняли стоимость обучение в элитной частной школе
12:00
"Чья бы корова мычала": Собчак публично обмакнула Канделаки в помои
11:54
"Она кричала „помогите“, а потом началась поножовщина": вся правда о кровавом насилии над девушкой в Новосибирске
11:38
Уже нет с нами: стало известно об уходе сына Яковлевой
11:22
"Город грехов": эротические утехи богачей в Москве вышли за рамки
11:05
Ответные меры: желающим купить землю в РФ иностранцам резко бьют по рукам
10:48
"Зато настоящее": сплюснувшая жалкие груди Алферова оголила несуразное тельце после романа мужа на стороне
10:45
Мертвое тело ребенка извлекли из выгребной ямы в Самарской области
10:14
Забеременевшая на старости Кудрявцева отказывается вынашивать подарок судьбы: На сколько меня еще хватит?
10:08
"Надо выпороть хорошенько": извращенец Галкин выставил свою попку под крепкий мужской кулак
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уже нет с нами: стало известно об уходе сына Яковлевой
Забеременевшая на старости Кудрявцева отказывается вынашивать подарок судьбы: На сколько меня еще хватит?
"Исчезла из моей жизни": брошенный на произвол судьбы ребенок Пугачевой объявился в зрелом возрасте
"Зато настоящее": сплюснувшая жалкие груди Алферова оголила несуразное тельце после романа мужа на стороне
"Опыт уже": сверкающую интимной дыркой жену Диброва оформили в два счета на вечеринке
Поставлена точка: запятнанная позором семьи Орбакайте оценила будущее в России
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Боже, какое горе": умер двухлетний сын Анны Седоковой

"Боже, какое горе": умер двухлетний сын Анны Седоковой

Анна Седокова нашла в себе силы рассказать о случившемся.
прочитано 875 раз

Преданные поклонники Анны Седоковой давно заметили, что она переживает непростые времена, однако певица не хотела откровенничать. Теперь же она наконец решилась признаться.

ПО ТЕМЕ

"Не бывает трезвой": Суеверная Седокова попрощалась с любимым

"Реально тяжелая": раздавшаяся вширь Седокова впала в депрессию

 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

"Мамбы больше нет," – начала свою исповедь брюнетка.

Мамба – это любимый пес Анны Седоковой и всех остальных членов ее семьи. Только для них он был вовсе не обычным псом, а "сыном, братиком и просто всем". Судя по информации в Сети, Мамбе было всего около двух лет. А теперь этого малыша не стало – четвероногий сын Седоковой не смог избежать столкновения с пьяным водителем. Судя по всему, это произошло уже довольно давно.

Пережить это горе было тяжело всем членам семьи певицы, но особенно плохо было ее супругу, для которого пес был лучшим другом да и всем миром. Певица призналась, что каждый день они пытались найти смыслы в произошедшей трагедии, но так и не нашли.

Теперь Седокова решила поделиться своим горем в соцсетях и жить дальше, ведь Мамба этого бы точно хотел. К тому же, ей есть ради чего жить.

В комментариях звезду тут же поддержали поклонники и некоторые звездные коллеги. Взглянув на снимки Мамбы, люди отметили, что у пса были очень добрые глаза – потерять такого сына, брата и друга должно быть невероятно больно.

"Боже, какое горе. Держитесь," – написала Ольга Орлова, известная своей любовью к братьям нашим меньшим.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как раздавшаяся вширь Анна Седокова впала в депрессию.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 июля 2022, 08:38 Источник: Телеграм, AnnaSedokova • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Седокова в пуховике выступила на самой высокой точке Европы

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Забеременевшая на старости Кудрявцева отказывается вынашивать подарок судьбы: На сколько меня еще хватит?

Ситуация сложная
Шоу-бизнес

Ни одной волосинки! Перемотанная как мумия Вайкуле вызвала шок после новости о раке

Певица изменилась
Шоу-бизнес

"Воспитываю одна": Нинидзе рассекретила рождение ребенка после побега нерадивого Виторгана

Она души не чает в сыне
Шоу-бизнес

Картины Шагала и платья Кардена: вдовец Плисецкой подарил Москве бесценную квартиру с вещами

Лучшая память о балерине

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года

Здоровье

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении

Спорт

"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
"Сумасшедшая любовь": Гладилин раскрыл правду о карьере в "Спартаке"

Регионы

Мертвое тело ребенка извлекли из выгребной ямы в Самарской области
В Шатуре тонувшей женщине потребовалась помощь спасателей
"Задымился трамвай": в Екатеринбурге парализовало движение транспорта
В Подмосковье ребенок за рулем утопил машину
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+