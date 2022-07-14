"Реально тяжелая": раздавшаяся вширь Седокова впала в депрессию

Неожиданно в жизни красавицы что-то пошло не так, и она умудрилась поправиться. Женщина увидела на весах 71,8 килограммов. Эта цифра страшно расстроила раздавшуюся вширь Анну Седокову, и артистка даже впала в депрессию.
"Я была реально тяжелая, вместе с весом пришла депрессия и полное бессилие," – поделилась проблемой с поклонниками звезда.
Даже страдания перестали приносить утешение набравшей лишнего Седоковой, и певица опомнилась. Решившая бороться за красивую фигуру звезда взялась за дело. Певица принялась худеть по какой-то особенной системе. Подробности своего метода она пока раскрывать не стала, но уже заметила его первые результаты. Буквально накануне весы показали 70 килограммов, и это уже достижение! Остается надеяться, что теперь депрессия и бессилие вместе с лишним весом покинут знаменитость.
В своем телеграм-канале Седокова рассказала, что она старается похудеть без уколов и таблеток, но с огромной силой воли и большим количеством усилий. На волшебство в этом деле Анна не надеется. Как только звезда будет полностью уверена в том, что ее система работает, она сможет поделиться опытом с другими худеющими.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как изуродованная болезнью Анна Седокова резко изменила внешность.